Поклонники Цоя получат подарок к юбилею музыканта

В Центральном манеже в Москве открывается выставка памяти Виктора Цоя Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В Центральном выставочном зале Манеж в Москве 15 января откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», приуроченная к 60-летию со дня рождения музыканта, который будет отмечаться 21 июня. Мероприятие реализовано при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщили URA.RU организаторы.

«Этот проект победил в конкурсной борьбе среди 12 тысяч заявок. Символично и важно, что это победитель первого конкурса президентских грантов. Уверен, что выставка будет мегапопулярна. Цой — символ поколения. Для кого-то это погружение в молодость, для кого-то — погружение в детство. Я прошел по экспозиции, и могу сказать, что Цой — жив», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

На выставке в 11 залах воссоздан весь путь Цоя — от детства до кумира поколений. Экспозиция организована по темам — музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство — и представляет собой уникальное собрание артефактов, переданных выставке семьей музыканта и частными коллекционерами.

Отдельная часть экспозиции — взгляд на творчество Цоя глазами людей другой культуры. Так, тексты к выставке и в каталоге написаны французским дипломатом и писателем Жоэлем Бастенэром, другом музыканта, который издал его пластинку во Франции в 1989 году. Свои архивы передала также популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей (США). Рашид Нугманов (Франция) представил зал, посвященный фильму, готовившемуся к съемкам в последний год жизни Цоя японскими продюсерами, но так и не снятый из-за трагической гибели певца. По словам писателя Дмитрия Мишенина, уникальность выставки в том, что «разные частные коллекции обрели один дом», что «в одном зале удалось показать Цоя не только как большого музыканта, но и как поэта, кинозвезду, путешественника».

Сын музыканта Александр Цой назвал выставку, посвященную его отцу, «амбициозным проектом». «Когда мне предложили идею этой выставки, я не до конца поверил, что это возможно — это очень амбициозно. И удивительно, что сейчас мы здесь на открытии этого потрясающего мероприятия», — признался Александр.

Организатор выставки — Бюро Planet9 Агнии Стерлиговой, которая проектировала выставку Куинджи в Третьяковской галерее, экспозицию русского павильона на XV Венецианской биеннале в Венеции и другие объекты. Проект проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительства Москвы, департамента культуры Москвы, сервисов Яндекс.

На выставке представлены личные вещи Виктора Цоя Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Выставку памяти Виктора Цоя первые посетители уже назвали уникальной Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Проект станет подарком поклонникам Виктора Цоя, считают организаторы Фото: Сергей Леонов © URA.RU

«Картину написать не успел». В. Цой Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Фото: Сергей Леонов © URA.RU

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