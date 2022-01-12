В челябинском городе врачи просят у бизнеса зарплату в 250 тысяч

Медики не готовы ехать в Кыштым за маленькую зарплату (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За работу в частной клинике Кыштыма (Челябинская область) врачи просят зарплату в размере 250 тысяч рублей. Об этом президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов заявил 13 января в ходе «Гайдаровского форума» в Москве. Это заявление прозвучало на секции «Переосмысление национальной системы здравоохранения».

«Наша компания в Кыштым не может набрать персонал на первичку. Врачи требуют за эту работу 250 тысяч рублей в месяц. Это для нас нереально», — заявил Нотов.

По словам предпринимателя, такие вещи происходят из-за того, что любой врач, который состоялся как специалист в регионе, в очень короткий срок уезжает работать в Москву и Санкт-Петербург и получает там хорошую зарплату. И работать на периферию подобный специалист поедет только, если зарплата будет еще выше, чем в столичных городах.

«У нас нет человеческого капитала в территориях. Врачи уезжают работать в миграционные центры — Москву, Санкт-Петербург, Башкирию и Казань. А в ФАПе (фельдшерско-акушерский пункт — прим. URA.RU) Омска пол ремонтировали в 1948 году, там сгнившие деревяшки. Даже если мы приведем туда специалиста за 250 тысяч рублей, разве он будет хорошо себя там чувствовать», — заявил глава ГК «МедИнвестГрупп».

В 2022 году «Гайдаровский форум» в Москве проходит с 13 по 14 января. Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе форума заявил, что главным недостатком Пенсионного фонда России (ПФР) является отсутствие частных национальных инвесторов.

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