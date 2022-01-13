Путин с Токаевым подвели итоги миссии миротворцев в Казахстане

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Отправка граждан России военно-транспортными самолетами. Алма-Ата, Казахстан
Российские военные прибыли в Казахстан 7 января Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев информировал президента РФ Владимира Путина об окончательном восстановлении порядка в стране. Также президенты обсудили вывод контингентов стран — членов ОДКБ с территории республики. Об этом стало известно из телефонного разговора между главами стран.

«Президент Казахстана информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации — стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ», — сообщается на официальном сайте президента РФ.

Токаев выразил особую признательность за помощь и поддержку РФ. Россия — стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ. РФ первой отправила свои войска в Казахстан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ ввести в страну миротворцев для стабилизации ситуации. Дело в том, что в Казахстане в начале января произошли массовые беспорядки и террористические атаки на правительственные объекты. 7 января в страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. 13 января начался вывод миротворческих сил. Военные начали передавать охраняемые объекты местным силовикам.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев информировал президента РФ Владимира Путина об окончательном восстановлении порядка в стране. Также президенты обсудили вывод контингентов стран — членов ОДКБ с территории республики. Об этом стало известно из телефонного разговора между главами стран. «Президент Казахстана информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации — стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ», — сообщается на официальном сайте президента РФ. Токаев выразил особую признательность за помощь и поддержку РФ. Россия — стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ. РФ первой отправила свои войска в Казахстан. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ ввести в страну миротворцев для стабилизации ситуации. Дело в том, что в Казахстане в начале января произошли массовые беспорядки и террористические атаки на правительственные объекты. 7 января в страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. 13 января начался вывод миротворческих сил. Военные начали передавать охраняемые объекты местным силовикам.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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