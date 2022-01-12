В Перми активисты будут пикетировать мэрию до конца января

Планируется, что пикеты будут длиться до 30 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермская активистка Людмила Елтышева вышла на одиночный пикет к зданию городского департамента транспорта. На своем плакате она выразила недовольство новой реформой, вследствие которой сильно выросла стоимость проезда в общественном транспорте, и потребовала отставки начальника дептранса Анатолия Путина. В своих соцсетях она призвала единомышленников непрерывно пикетировать здания мэрии, администрации губернатора и краевой прокуратуры.

«Предлагаем вам присоединиться к нам и выйти на одиночные пикеты с плакатами и любыми цензурными надписями. Также можно выходить и на своих остановках. Пикеты должны быть непрерывными, вплоть до митинга, чтобы мы ни на день не позволяли администрации забыть о нашей кампании и о том, что мы настаиваем на своих требованиях», — написала на своей странице активистка.

Накануне инициативная группа против повышения тарифа, куда входит Елтышева, подала заявку на митинг. Предварительно он должен пройти 30 января в 14:00 на центральных площадках города. Именно до этого времени активисты и планируют выходить на одиночные пикеты.

Состоится ли митинг — пока неизвестно. URA.RU направило запрос в администрацию города Перми для уточнения.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские нацболы устроили акцию против повышения цен на проезд. Но перепутали ведомства. В здании министерства транспорта Пермского края они разбросали листовки и зачитали свой манифест.

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