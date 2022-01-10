10 января 2022

Пермские нацболы устроили акцию против повышения цен на проезд. Но перепутали ведомства

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, общественный транспорт, салон автобуса, оплата проезда, пассажиры
В проблемах городского транспорта активисты обвинили региональное ведомство Фото:

Пермские нацболы провели акцию против повышения цен на проезд в городском транспорте. В здании министерства транспорта Пермского края они разбросали листовки и зачитали свой манифест.

«Национал-большевики ворвались в здание минтранса и разбросали листовки, зачитав обращение к ведомству, параллельно вывесив баннер напротив здания», — сообщается в telegram-канале пермского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия». В тексте заявления нацболы в грубой форме обвинили минтранс в провале транспортной реформы и в том, что ведомство «теперь пытается покрыть убытки за наш счет». «Продайте свои джипы и понизьте себе зарплаты, но народ не трогайте! В стране и так перманентный кризис, усиленный пандемией, отстаньте от людей, сохраните старую цену!» — говорится в тексте листовки.

В министерстве транспорта Пермского края URA.RU подтвердили факт прошедшей акции, но отметили, что всеми изменениями в сфере общественного транспорта Перми занимаются городские власти. «Вопросами транспортных преобразований в Перми занимается администрация Перми. Соответственно, комментарий уместно просить у них. Что касается высказываний, которые были на листовках, то их должны проверить компетентные органы», — сказали в ведомстве.

Стоимость проезда в городском транспорте Перми выросла с 26 до 33 рублей 10 января. Как рассказывало ранее URA.RU, противники реформы готовятся провести митинг.

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Пермские нацболы провели акцию против повышения цен на проезд в городском транспорте. В здании министерства транспорта Пермского края они разбросали листовки и зачитали свой манифест. «Национал-большевики ворвались в здание минтранса и разбросали листовки, зачитав обращение к ведомству, параллельно вывесив баннер напротив здания», — сообщается в telegram-канале пермского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия». В тексте заявления нацболы в грубой форме обвинили минтранс в провале транспортной реформы и в том, что ведомство «теперь пытается покрыть убытки за наш счет». «Продайте свои джипы и понизьте себе зарплаты, но народ не трогайте! В стране и так перманентный кризис, усиленный пандемией, отстаньте от людей, сохраните старую цену!» — говорится в тексте листовки. В министерстве транспорта Пермского края URA.RU подтвердили факт прошедшей акции, но отметили, что всеми изменениями в сфере общественного транспорта Перми занимаются городские власти. «Вопросами транспортных преобразований в Перми занимается администрация Перми. Соответственно, комментарий уместно просить у них. Что касается высказываний, которые были на листовках, то их должны проверить компетентные органы», — сказали в ведомстве. Стоимость проезда в городском транспорте Перми выросла с 26 до 33 рублей 10 января. Как рассказывало ранее URA.RU, противники реформы готовятся провести митинг.
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