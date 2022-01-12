Пермяк упал в шахту строящегося ТЦ и погиб

Строящийся объект охранялся. Как мужчина попал туда — неизвестно. Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В вентиляционной шахте торгового центра МФЦ «Эспланада» в центре Перми нашли тело мужчины, который пропал в новогоднюю ночь. Об этом сообщили URA.RU в региональном СУ СК.

«В рамках доследственной проверки назначены и проводятся необходимые экспертизы, проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства», — сообщила URA.RU руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова.

Молодой человек пропал вечером 31 декабря в районе эспланады. Его поиски продлились полторы недели. 11 января его тело обнаружили в шахте строящегося торгового центра МФЦ «Эспланада».

Как сообщает 59.RU, 27-летний Сергей Немилостивый упал со второго этажа на цокольный. Как он попал на охраняемый объект — неизвестно. О вентиляционной шахте, которая соединяет этажи, знают только строители.

«Мужчина пошел именно туда и упал с высоты 8 метров на арматуру. Сергей получил множественные травмы и переломы. Есть версия, что после падения он еще мог быть жив, но не смог выбраться», — сообщает издание.

Это не первое происшествие в данном торговом центре. В сентябре 2021 года у строящегося МФЦ «Эспланада» на трамвайные пути упал кран. В результате ЧП никто не пострадал.

Кроме того, МФЦ «Эспланада» должен был открыться еще до Нового года, но по неизвестным причинам открытие перенеслось. Предварительно — на конец января.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам