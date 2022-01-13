Россия не будет судить о новом министре информации и общественного развития Казахстана Аскаре Умарове по его «неловким» и «некорректным высказываниям». Об это сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль будет сотрудничать со всеми казахстанскими министрами.
«Имели место неловкие, некорректные высказывания министра [Аскара Умарова]. Но здесь, прежде всего, следует исходить из того, что президент Казахстана, нашего партнерского и сотруднического государства, назначил его и оказал Умарову доверие. Судить нужно по тем заявлениям, которые Умаров будет делать в новом статусе», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.
Пресс-секретарь отметил, что Россия будет углублять сотрудничество с теми министрами, которых назначил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По словам Пескова, сейчас существуют пробелы в понимании того, как в республике относятся к русскоязычному населению и понимают роль Великой отечественной войны. «Это все можно объяснить, рассказать — в этом и заключается наша работа», — добавил представитель Кремля.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался работать с Умаровым и обвинил его в русофобии. Он привел несколько цитат нового казахстанского министра, в которых тот нелестно отзывался о русских, передает RT. Примаков назвал Умарова «русофобской дрянью» и сообщил, что Россотрудничество полностью прекращает взаимодействие с министерством информации и общественного развития республики. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также посоветовал Умарову не появляться на Байконуре. По его словам, министру там «не будут рады», сообщает телеканал 360.
Россия не будет судить о новом министре информации и общественного развития Казахстана Аскаре Умарове по его «неловким» и «некорректным высказываниям». Об это сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль будет сотрудничать со всеми казахстанскими министрами. «Имели место неловкие, некорректные высказывания министра [Аскара Умарова]. Но здесь, прежде всего, следует исходить из того, что президент Казахстана, нашего партнерского и сотруднического государства, назначил его и оказал Умарову доверие. Судить нужно по тем заявлениям, которые Умаров будет делать в новом статусе», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь отметил, что Россия будет углублять сотрудничество с теми министрами, которых назначил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По словам Пескова, сейчас существуют пробелы в понимании того, как в республике относятся к русскоязычному населению и понимают роль Великой отечественной войны. «Это все можно объяснить, рассказать — в этом и заключается наша работа», — добавил представитель Кремля. Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался работать с Умаровым и обвинил его в русофобии. Он привел несколько цитат нового казахстанского министра, в которых тот нелестно отзывался о русских, передает RT. Примаков назвал Умарова «русофобской дрянью» и сообщил, что Россотрудничество полностью прекращает взаимодействие с министерством информации и общественного развития республики. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также посоветовал Умарову не появляться на Байконуре. По его словам, министру там «не будут рады», сообщает телеканал 360.