12 января 2022
11 января 2022

В ЯНАО железнодорожники уронили цистерну с нефтью. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Таганский ряд. Екатеринбург, цистерны, перевозка грузов, железная дорога
Работники АО «ЯЖДК» уронили железнодорожную цистерну с нефтью Фото:

Работники Ямальской железнодорожной компании в Коротчаево (ЯНАО) уронили цистерну с нефтью. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Уронили цистерну с нефтью в Коротчаево. Видимо, это работники АО „ЯЖДК“, потому что только у них есть тепловозы, которыми маневры делаются», — сообщил агентству инсайдер, прислав фотографии и видео с места происшествия.

Подтвердить информацию в Ямальской железнодорожной компании не удалось — прокомментировать ситуацию там не смогли. На почту компании агентство направило запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что вблизи станции Пурпе восемь железнодорожных цистерн сошло с рельсов. Никто не пострадал, вреда окружающей среде не причинено.

Цистерна с нефтепродуктами

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Работники Ямальской железнодорожной компании в Коротчаево (ЯНАО) уронили цистерну с нефтью. Об этом URA.RU сообщил источник. «Уронили цистерну с нефтью в Коротчаево. Видимо, это работники АО „ЯЖДК“, потому что только у них есть тепловозы, которыми маневры делаются», — сообщил агентству инсайдер, прислав фотографии и видео с места происшествия. Подтвердить информацию в Ямальской железнодорожной компании не удалось — прокомментировать ситуацию там не смогли. На почту компании агентство направило запрос. Ранее URA.RU сообщало, что вблизи станции Пурпе восемь железнодорожных цистерн сошло с рельсов. Никто не пострадал, вреда окружающей среде не причинено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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