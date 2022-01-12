Работники АО «ЯЖДК» уронили железнодорожную цистерну с нефтью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работники Ямальской железнодорожной компании в Коротчаево (ЯНАО) уронили цистерну с нефтью. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Уронили цистерну с нефтью в Коротчаево. Видимо, это работники АО „ЯЖДК“, потому что только у них есть тепловозы, которыми маневры делаются», — сообщил агентству инсайдер, прислав фотографии и видео с места происшествия.

Подтвердить информацию в Ямальской железнодорожной компании не удалось — прокомментировать ситуацию там не смогли. На почту компании агентство направило запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что вблизи станции Пурпе восемь железнодорожных цистерн сошло с рельсов. Никто не пострадал, вреда окружающей среде не причинено.

Цистерна с нефтепродуктами Читатель URA.RU