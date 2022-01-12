12 января 2022

В курганском правительстве меняют структуру управления

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, ермаков константин
У начальника финансового управления Курганской области Константина Ермакова добавились полномочия Фото:

У замгубернатора-начальника финансового управления Курганской области Константина Ермакова добавились полномочия. Об этом сообщает telegram-канал Александра Тетерина, пиарщика губернатора.

«Константин Ермаков с 13 января продолжит работу в должности заместителя губернатора с расширенными полномочиями. Он будет курировать и координировать работу финансового управления, департамента имущественных и земельных отношений, департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области», — говорится в с ообщении.

Исполняющим обязанности начальника финансового управления с 13 января 2021 г. назначен Сергей Гаврин. Гаврин был первым замом с 2019 года. Он появился в зауральском правительстве в конце февраля. До настоящего времени занимал пост полномочного представителя губернатора Курганской области по взаимодействию с федеральными структурами. Ранее работал в департаменте инвестиционной политики Тюменской области, где занимался вопросами бухгалтерского учета.

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У замгубернатора-начальника финансового управления Курганской области Константина Ермакова добавились полномочия. Об этом сообщает telegram-канал Александра Тетерина, пиарщика губернатора. «Константин Ермаков с 13 января продолжит работу в должности заместителя губернатора с расширенными полномочиями. Он будет курировать и координировать работу финансового управления, департамента имущественных и земельных отношений, департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области», — говорится в с ообщении. Исполняющим обязанности начальника финансового управления с 13 января 2021 г. назначен Сергей Гаврин. Гаврин был первым замом с 2019 года. Он появился в зауральском правительстве в конце февраля. До настоящего времени занимал пост полномочного представителя губернатора Курганской области по взаимодействию с федеральными структурами. Ранее работал в департаменте инвестиционной политики Тюменской области, где занимался вопросами бухгалтерского учета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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