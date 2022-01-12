В курганском правительстве меняют структуру управления

У начальника финансового управления Курганской области Константина Ермакова добавились полномочия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У замгубернатора-начальника финансового управления Курганской области Константина Ермакова добавились полномочия. Об этом сообщает telegram-канал Александра Тетерина, пиарщика губернатора.

«Константин Ермаков с 13 января продолжит работу в должности заместителя губернатора с расширенными полномочиями. Он будет курировать и координировать работу финансового управления, департамента имущественных и земельных отношений, департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области», — говорится в с ообщении.

Исполняющим обязанности начальника финансового управления с 13 января 2021 г. назначен Сергей Гаврин. Гаврин был первым замом с 2019 года. Он появился в зауральском правительстве в конце февраля. До настоящего времени занимал пост полномочного представителя губернатора Курганской области по взаимодействию с федеральными структурами. Ранее работал в департаменте инвестиционной политики Тюменской области, где занимался вопросами бухгалтерского учета.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам