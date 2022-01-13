Лавров раскрыл главное преимущество РФ перед США на переговорах

13 января 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

На переговорах по гарантиям безопасности у РФ есть аргументы, которые отсутствуют у США и их союзников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы не менее твердо излагали нашу позицию, но на нашей стороне все-таки были аргументы, которых у Запада нет», — рассказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, пишет ТАСС. Он отметил, что Россия в ходе переговоров ссылается на договоренности, «выработанные в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», тогда как НАТО руководствуется лишь своими стандартами. Ранее в Женеве прошли переговоры России и НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и НАТО не достигли согласия по принципиальным вопросам в ходе переговоров. НАТО не пошло на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России.