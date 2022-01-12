Сенатор Совфеда прокомментировал заседание Совета Россия-НАТО. «Ни рыба ни мясо»

13 января 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

Константин Косачев: каждая сторона осталась при своем мнении Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Прошедшее в среду, 12 января, заседание Совета Россия-НАТО прошло как «ни рыба ни мясо», где каждая сторона осталась при своем мнении. Так считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Остается надеяться на то, что после Женевы позавчера в Вашингтоне к сегодня еще не провернулись нужные шестеренки и что Вашингтон, без которого ни шагу ни прибалты, ни поляки, ни даже британцы, пока размышляет и еще не сказал своего последнего слова. Что и обусловило характер сегодняшнего заседания Совета Россия-НАТО в жанре «ни рыба ни мясо», — написал Косачев на личной странице в Facebook. По его словам, в отличие от переговоров России с США, переговоры РФ и НАТО «прошли в традиционном жанре двух монологов». Он добавил, что все же со стороны НАТО можно было наблюдать активное слушание. Ранее 10 января в Женеве прошли российско-американские консультации. Заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе стало вторым этапом переговоров России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Третий этап пройдет в рамках Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Прошедшее в среду, 12 января, заседание Совета Россия-НАТО прошло как «ни рыба ни мясо», где каждая сторона осталась при своем мнении. Так считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Остается надеяться на то, что после Женевы позавчера в Вашингтоне к сегодня еще не провернулись нужные шестеренки и что Вашингтон, без которого ни шагу ни прибалты, ни поляки, ни даже британцы, пока размышляет и еще не сказал своего последнего слова. Что и обусловило характер сегодняшнего заседания Совета Россия-НАТО в жанре «ни рыба ни мясо», — написал Косачев на личной странице в Facebook. По его словам, в отличие от переговоров России с США, переговоры РФ и НАТО «прошли в традиционном жанре двух монологов». Он добавил, что все же со стороны НАТО можно было наблюдать активное слушание. Ранее 10 января в Женеве прошли российско-американские консультации. Заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе стало вторым этапом переговоров России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Третий этап пройдет в рамках Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.