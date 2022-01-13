Лавров обвинил НАТО в неумении искать компромиссы

На переговорах по гарантиям безопасности НАТО демонстрирует полную недоговороспособность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «НАТО сейчас показывает полную недоговороспособность», — заявил Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. Ранее в Женеве прошли переговоры России и НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и НАТО не достигли согласия по принципиальным вопросам в ходе переговоров. Лавров отметил, что у РФ есть аргументы, которые отсутствуют у США и их союзников.