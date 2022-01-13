13 января 2022
12 января 2022

В двух челябинских муниципалитетах готовятся к смене власти

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская городская дума. Депутаты, болдов марк, голосование
Проголосовать на выборах глав депутатам Снежинска и Еманжелинского района предстоит в марте (фото из архива) Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

В Челябинской области в марте состоятся перевыборы руководителей двух муниципалитетов — ЗАТО Снежинск и Еманжелинского муниципального района. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Единой России». Сейчас эти посты занимают, соответственно, Игорь Сапрыкин и Евгений Светлов.

«В обоих муниципалитетах в ближайшее время должны состояться конкурсы по определению кандидатов, а в марте — собственно выборы. Поскольку в собраниях депутатов превалируют фракции „ЕР“, претенденты должны будут пройти партийный фильтр и быть утверждены на уровне области», — пояснили URA.RU реготделении партии власти.

«Не исключено, что главы поменяются в обоих муниципалитетах. У Сапрыкина возникла напряженность в отношениях с градообразующим предприятием Росатома, вотчиной которого является закрытый город. К Светлову есть претензии как со стороны областных властей (низкий уровень вакцинации), так и оппозиции в лице местных эсеров. Ну и еманжелинцы на него регулярно жалуются. Весь вопрос в том, кто может выступить в качестве преемников», — добавил также источник в партийных кругах.

Сапрыкин работал в администрации Снежинска с 2013 года, с 2015 года занимая пост сити-менеджера. После отказа от «двуглавой системы» власти в апреле 2017 год его избрали главой городского округа. Светлов руководил Еманжелинском с 2012 года, в марте 2017 года переизбравшись главой муниципального района.

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В Челябинской области в марте состоятся перевыборы руководителей двух муниципалитетов — ЗАТО Снежинск и Еманжелинского муниципального района. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Единой России». Сейчас эти посты занимают, соответственно, Игорь Сапрыкин и Евгений Светлов. «В обоих муниципалитетах в ближайшее время должны состояться конкурсы по определению кандидатов, а в марте — собственно выборы. Поскольку в собраниях депутатов превалируют фракции „ЕР“, претенденты должны будут пройти партийный фильтр и быть утверждены на уровне области», — пояснили URA.RU реготделении партии власти. «Не исключено, что главы поменяются в обоих муниципалитетах. У Сапрыкина возникла напряженность в отношениях с градообразующим предприятием Росатома, вотчиной которого является закрытый город. К Светлову есть претензии как со стороны областных властей (низкий уровень вакцинации), так и оппозиции в лице местных эсеров. Ну и еманжелинцы на него регулярно жалуются. Весь вопрос в том, кто может выступить в качестве преемников», — добавил также источник в партийных кругах. Сапрыкин работал в администрации Снежинска с 2013 года, с 2015 года занимая пост сити-менеджера. После отказа от «двуглавой системы» власти в апреле 2017 год его избрали главой городского округа. Светлов руководил Еманжелинском с 2012 года, в марте 2017 года переизбравшись главой муниципального района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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