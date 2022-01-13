Вице-спикер Госдумы призвал вернуть границы российской империи

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Парад на Красной площади. Москва, толстой петр
Петр Толстой захотел вернуть Российскую империю Фото:

Россия должна восстановить границы Российской империи. Об этом высказался зампред Госдумы Петр Толстой после награждения журналистов в Госдуме по случаю Дня печати.

«Россия должна восстановить границы Российской империи. После присоединения стран, которые входили в состав империи, Финляндия и страны Прибалтики «сами приползут» и поймут «ничтожность своего положения», — пишет НСН, ссылаясь на высказывание Толстого.

Толстой предположил, что это произойдет в ближайшие десять лет. Но он не уточнил, как именно удастся воссоздать границы былого государства.

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Россия должна восстановить границы Российской империи. Об этом высказался зампред Госдумы Петр Толстой после награждения журналистов в Госдуме по случаю Дня печати. «Россия должна восстановить границы Российской империи. После присоединения стран, которые входили в состав империи, Финляндия и страны Прибалтики «сами приползут» и поймут «ничтожность своего положения», — пишет НСН, ссылаясь на высказывание Толстого. Толстой предположил, что это произойдет в ближайшие десять лет. Но он не уточнил, как именно удастся воссоздать границы былого государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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