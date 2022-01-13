Вице-спикер Госдумы призвал вернуть границы российской империи

Россия должна восстановить границы Российской империи. Об этом высказался зампред Госдумы Петр Толстой после награждения журналистов в Госдуме по случаю Дня печати.
«Россия должна восстановить границы Российской империи. После присоединения стран, которые входили в состав империи, Финляндия и страны Прибалтики «сами приползут» и поймут «ничтожность своего положения», — пишет НСН, ссылаясь на высказывание Толстого.
Толстой предположил, что это произойдет в ближайшие десять лет. Но он не уточнил, как именно удастся воссоздать границы былого государства.
Россия должна восстановить границы Российской империи. Об этом высказался зампред Госдумы Петр Толстой после награждения журналистов в Госдуме по случаю Дня печати. «Россия должна восстановить границы Российской империи. После присоединения стран, которые входили в состав империи, Финляндия и страны Прибалтики «сами приползут» и поймут «ничтожность своего положения», — пишет НСН, ссылаясь на высказывание Толстого. Толстой предположил, что это произойдет в ближайшие десять лет. Но он не уточнил, как именно удастся воссоздать границы былого государства.