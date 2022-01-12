12 января 2022

Из-за «Омикрона» плановая помощь в Пермском крае сократится

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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Минздрав готов развернуть для борьбы с «Омикроном» до 7,5 тыс. коек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минздрав Пермского края увеличивает коечный фонд для борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон», что повлечет за собой сокращение оказания плановой помощи. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Формирование такого резерва „ковидных“ коек неизбежно повлечет за собой сокращение оказания плановой медицинской помощи в регионе», — отметили в ведомстве. На сегодня в крае развернуто 2343 койки для заболевших коронавирусом. Ведомство готово развернуть для борьбы с новым штаммом до 7,5 тыс. коек — это максимальное количество за весь период пандемии. В министерстве призвали вакцинироваться и отказаться от посещения массовых мероприятий.

Ранее глава региона Дмитрий Махонин призвал краевое правительство подготовить медучреждения к всплеску нового штамма коронавируса в Пермском крае. Губернатора встревожила ситуация в Москве, где за сутки произошел рост заболеваемости в 60%.

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Минздрав Пермского края увеличивает коечный фонд для борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон», что повлечет за собой сокращение оказания плановой помощи. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. «Формирование такого резерва „ковидных“ коек неизбежно повлечет за собой сокращение оказания плановой медицинской помощи в регионе», — отметили в ведомстве. На сегодня в крае развернуто 2343 койки для заболевших коронавирусом. Ведомство готово развернуть для борьбы с новым штаммом до 7,5 тыс. коек — это максимальное количество за весь период пандемии. В министерстве призвали вакцинироваться и отказаться от посещения массовых мероприятий. Ранее глава региона Дмитрий Махонин призвал краевое правительство подготовить медучреждения к всплеску нового штамма коронавируса в Пермском крае. Губернатора встревожила ситуация в Москве, где за сутки произошел рост заболеваемости в 60%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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