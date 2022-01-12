12 января 2022

Озерский педагог заявил о травле из-за коммунистических взглядов

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По словам учителя, коллеги добиваются его увольнения всеми способами (фото из архива) Фото:

Преподаватель истории из Озерского колледжа искусств (Челябинская область) Дмитрий Титеев пожаловался в социальных сетях на травлю со стороны руководства. По словам учителя, его хотят уволить из-за коммунистических взглядов.

«Эта ситуация длится восемь месяцев, я порядком устал. Первый выговор мне вынесли за нарушение кодекса этики и трудовой дисциплины: комиссия установила, что я преподаю не по учебникам и якобы утверждаю, что у нашего государства есть признаки фашистского государства, хотя я такого не утверждал. Потом получил замечание за не вовремя заполненные журналы. Теперь еще одно взыскание и мне грозит увольнение по статье», — заявил преподаватель истории на своем канале в YouTub.

Титеев считает — проблемы на работе у него начались из-за его политических взглядов, поскольку он никогда не скрывал, что он коммунист. Преподаватель ранее публиковал в соцсетях материалы о советском прошлом и критиковал буржуазное мировоззрение, что, по его мнению, очень раздражало руководство колледжа.

«На меня постоянно жалуются — первый донос поступил в июне, после чего руководство колледжа начало проверку. В МВД допросили на тему экстремизма, однако даже состава административного правонарушения не нашли. А вот в колледже нашли к чему придраться», — рассказал историк.

Титеев считает, что руководство колледжа делает все возможное, чтобы он уволился и давление на него продолжается. Мужчина опасается, что в случае увольнения его семья и маленький ребенок окажутся без средств к существованию, поскольку он единственный в семье, кто работает. В Озерском колледже искусств URA.RU отказались сообщать подробности конфликта с преподавателем, но назвали слова Титеев «ложью», которую он распространят у себя в соцсетях.

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Преподаватель истории из Озерского колледжа искусств (Челябинская область) Дмитрий Титеев пожаловался в социальных сетях на травлю со стороны руководства. По словам учителя, его хотят уволить из-за коммунистических взглядов. «Эта ситуация длится восемь месяцев, я порядком устал. Первый выговор мне вынесли за нарушение кодекса этики и трудовой дисциплины: комиссия установила, что я преподаю не по учебникам и якобы утверждаю, что у нашего государства есть признаки фашистского государства, хотя я такого не утверждал. Потом получил замечание за не вовремя заполненные журналы. Теперь еще одно взыскание и мне грозит увольнение по статье», — заявил преподаватель истории на своем канале в YouTub. Титеев считает — проблемы на работе у него начались из-за его политических взглядов, поскольку он никогда не скрывал, что он коммунист. Преподаватель ранее публиковал в соцсетях материалы о советском прошлом и критиковал буржуазное мировоззрение, что, по его мнению, очень раздражало руководство колледжа. «На меня постоянно жалуются — первый донос поступил в июне, после чего руководство колледжа начало проверку. В МВД допросили на тему экстремизма, однако даже состава административного правонарушения не нашли. А вот в колледже нашли к чему придраться», — рассказал историк. Титеев считает, что руководство колледжа делает все возможное, чтобы он уволился и давление на него продолжается. Мужчина опасается, что в случае увольнения его семья и маленький ребенок окажутся без средств к существованию, поскольку он единственный в семье, кто работает. В Озерском колледже искусств URA.RU отказались сообщать подробности конфликта с преподавателем, но назвали слова Титеев «ложью», которую он распространят у себя в соцсетях.
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