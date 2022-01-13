Депутат ГД объяснил, кто будет решать судьбу закона о QR-кодах

13 января 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Дальнейший регламент работы с законом о QR-кодах определит Совет Госдумы, сообщил Сергей Леонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Решать вопрос о дальнейшем рассмотрении закона о QR-кодах будет Совет Госдумы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампред парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Сообщения СМИ о дальнейшей судьбе закона о QR-кодах он назвал «вбросами». «То ответственный источник сообщил, что Госдума в жестком порядке будет принимать, то СМИ сообщают, что не будет до 1 февраля. Я могу следующим образом прокомментировать эти информационные вбросы: это будет до того момента, пока не соберется Совет Думы и не определит регламент дальнейшей работы. Каким образом будет регулироваться рассмотрение этого вопроса во втором чтении? Здесь решает совет Думы», — сообщил Сергей Леонов. Ранее в СМИ появилась информация, что Госдума РФ не примет закон о QR-кодах в общественных местах до 1 февраля 2022 года. До этого первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сообщил, что проект будет одобрен в январе 2022 года. При этом, в закон будут внесены значительные правки. Например, будут обозначены медицинские показания к прививке от COVID-19. В первом чтении закон был принят 16 декабря, пишет агентство Nation News. О том, что закон о QR-кодах требует доработки, заявлял президент РФ Владимир Путин, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решать вопрос о дальнейшем рассмотрении закона о QR-кодах будет Совет Госдумы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампред парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Сообщения СМИ о дальнейшей судьбе закона о QR-кодах он назвал «вбросами». «То ответственный источник сообщил, что Госдума в жестком порядке будет принимать, то СМИ сообщают, что не будет до 1 февраля. Я могу следующим образом прокомментировать эти информационные вбросы: это будет до того момента, пока не соберется Совет Думы и не определит регламент дальнейшей работы. Каким образом будет регулироваться рассмотрение этого вопроса во втором чтении? Здесь решает совет Думы», — сообщил Сергей Леонов. Ранее в СМИ появилась информация, что Госдума РФ не примет закон о QR-кодах в общественных местах до 1 февраля 2022 года. До этого первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сообщил, что проект будет одобрен в январе 2022 года. При этом, в закон будут внесены значительные правки. Например, будут обозначены медицинские показания к прививке от COVID-19. В первом чтении закон был принят 16 декабря, пишет агентство Nation News. О том, что закон о QR-кодах требует доработки, заявлял президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.