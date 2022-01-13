В Госдуме рассмотрят поправки к закону о QR-кодах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Закон о введении QR-кодов в общественных местах будет принят во втором чтении до конца января, однако в него могут быть внесены значительные поправки. Об этом сообщили в комитете Госдумы по охране здоровья.

«У нас было достаточно времени, чтобы подготовить поправки и юридически его (закон — прим. URA.RU) проработать. Поэтому не исключаю, что до 1 февраля он будет принят», — рассказал «Известиям» первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Среди возможных поправок обсуждают обозначение медицинских противопоказаний к прививке от COVID-19. Также в Госдуме рассмотрят возможность посещения религиозных организаций без предъявления документации о прививках. При этом в парламентских партиях выдвигают и другие предложения. Так, в «Справедливой России — За правду» предложили вводить QR-коды только в случае чрезвычайной ситуации. В ЛДПР предложили выдавать QR-коды гражданам с достаточным количеством антител к коронавирусу. В КПРФ не планируют вносить поправки. В партии намерены голосовать против законопроекта.

Ранее Госдума приняла в первом чтении закон о QR-кодах, пишет агентство Nation News. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ко второму чтению законопроект будет доработан, сообщает «Дни.ру». Президент России Владимир Путин также заявил о необходимости доработать законопроект, отмечает RT.

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