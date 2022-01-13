В Свердловской области продлили QR-каникулы

В Свердловской области не стали ужесточать QR-режим, продлив так называемые QR-каникулы до 20 января. Соответствующий указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разместили на сайте правовой информации области.
«В части седьмой пункта 3 слова „15 января“ заменить словами „20 января“», — сообщается в указе. Именно в этой части указа в предыдущей редакции говорилось о послаблениях проверок QR-кодов.
Кроме того, глава региона продлил срок, в течение которого свердловчане вправе посещать Covid-free зоны лишь по справке о введении первой дозы вакцины. Теперь попасть в эти зоны при условии вакцинации первым компонентом можно до 15 февраля.
Ранее сообщалось, что проверку QR-кодов в торговых центрах Свердловской области вернут, но будут требовать документ лишь по выходным. Такой вариант развития событий выдвинул замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем 11 января онлайн-брифинге.
В Свердловской области не стали ужесточать QR-режим, продлив так называемые QR-каникулы до 20 января. Соответствующий указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разместили на сайте правовой информации области. «В части седьмой пункта 3 слова „15 января“ заменить словами „20 января“», — сообщается в указе. Именно в этой части указа в предыдущей редакции говорилось о послаблениях проверок QR-кодов. Кроме того, глава региона продлил срок, в течение которого свердловчане вправе посещать Covid-free зоны лишь по справке о введении первой дозы вакцины. Теперь попасть в эти зоны при условии вакцинации первым компонентом можно до 15 февраля. Ранее сообщалось, что проверку QR-кодов в торговых центрах Свердловской области вернут, но будут требовать документ лишь по выходным. Такой вариант развития событий выдвинул замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем 11 января онлайн-брифинге.