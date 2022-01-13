13 января 2022

В Свердловской области продлили QR-каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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QR-каникулы продлены на пять дней до 20 января Фото:
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В Свердловской области не стали ужесточать QR-режим, продлив так называемые QR-каникулы до 20 января. Соответствующий указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разместили на сайте правовой информации области.

«В части седьмой пункта 3 слова „15 января“ заменить словами „20 января“», — сообщается в указе. Именно в этой части указа в предыдущей редакции говорилось о послаблениях проверок QR-кодов.

Кроме того, глава региона продлил срок, в течение которого свердловчане вправе посещать Covid-free зоны лишь по справке о введении первой дозы вакцины. Теперь попасть в эти зоны при условии вакцинации первым компонентом можно до 15 февраля.

Ранее сообщалось, что проверку QR-кодов в торговых центрах Свердловской области вернут, но будут требовать документ лишь по выходным. Такой вариант развития событий выдвинул замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем 11 января онлайн-брифинге.

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В Свердловской области не стали ужесточать QR-режим, продлив так называемые QR-каникулы до 20 января. Соответствующий указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разместили на сайте правовой информации области. «В части седьмой пункта 3 слова „15 января“ заменить словами „20 января“», — сообщается в указе. Именно в этой части указа в предыдущей редакции говорилось о послаблениях проверок QR-кодов. Кроме того, глава региона продлил срок, в течение которого свердловчане вправе посещать Covid-free зоны лишь по справке о введении первой дозы вакцины. Теперь попасть в эти зоны при условии вакцинации первым компонентом можно до 15 февраля. Ранее сообщалось, что проверку QR-кодов в торговых центрах Свердловской области вернут, но будут требовать документ лишь по выходным. Такой вариант развития событий выдвинул замгубернатора региона Павел Креков на прошедшем 11 января онлайн-брифинге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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