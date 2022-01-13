В Португалии проверят гражданство Абрамовича на легальность

Пресс-секретарь Романа Абрамовича заявила, что он не против любых проверокФото: Flickr.com/htmlor
Португальское гражданство российского олигарха Романа Абрамовича будет проверено на легальность его получения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство Португалии.
«Португальский орган (Институт регистраций и нотариата IRN — прим. URA.RU), отвечающий за вопросы гражданства, начал внутреннее расследование в отношении предоставления гражданства миллиардеру, владельцу футбольного клуба „Челси“ Роману Абрамовичу», — сообщает агентство. В Минюсте Португалии заверили, что это нормальная процедура, применяемая в случае подозрений.
В ведомстве добавили, что IRN намерен лишь убедиться в легальности получения гражданства Абрамовичем. Пресс-секретарь олигарха сообщила, что он и его сотрудники приветствуют любую проверку, поскольку она продемонстрирует, что гражданство было получено законно.
Португальское гражданство российского олигарха Романа Абрамовича будет проверено на легальность его получения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство Португалии. «Португальский орган (Институт регистраций и нотариата IRN — прим. URA.RU), отвечающий за вопросы гражданства, начал внутреннее расследование в отношении предоставления гражданства миллиардеру, владельцу футбольного клуба „Челси“ Роману Абрамовичу», — сообщает агентство. В Минюсте Португалии заверили, что это нормальная процедура, применяемая в случае подозрений. В ведомстве добавили, что IRN намерен лишь убедиться в легальности получения гражданства Абрамовичем. Пресс-секретарь олигарха сообщила, что он и его сотрудники приветствуют любую проверку, поскольку она продемонстрирует, что гражданство было получено законно. Ранее сообщалось, что Роман Абрамович с апреля станет гражданином Португалии. Он получит гражданство на основании закона о натурализации потомков сефардских евреев.