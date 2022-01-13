В Португалии проверят гражданство Абрамовича на легальность

14 января 2022 в 06:34 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь Романа Абрамовича заявила, что он не против любых проверок Фото: Flickr.com/htmlor Португальское гражданство российского олигарха Романа Абрамовича будет проверено на легальность его получения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство Португалии. «Португальский орган (Институт регистраций и нотариата IRN — прим. URA.RU), отвечающий за вопросы гражданства, начал внутреннее расследование в отношении предоставления гражданства миллиардеру, владельцу футбольного клуба „Челси“ Роману Абрамовичу», — сообщает агентство. В Минюсте Португалии заверили, что это нормальная процедура, применяемая в случае подозрений. В ведомстве добавили, что IRN намерен лишь убедиться в легальности получения гражданства Абрамовичем. Пресс-секретарь олигарха сообщила, что он и его сотрудники приветствуют любую проверку, поскольку она продемонстрирует, что гражданство было получено законно. Ранее сообщалось, что Роман Абрамович с апреля станет гражданином Португалии. Он получит гражданство на основании закона о натурализации потомков сефардских евреев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Португальское гражданство российского олигарха Романа Абрамовича будет проверено на легальность его получения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство Португалии. «Португальский орган (Институт регистраций и нотариата IRN — прим. URA.RU), отвечающий за вопросы гражданства, начал внутреннее расследование в отношении предоставления гражданства миллиардеру, владельцу футбольного клуба „Челси“ Роману Абрамовичу», — сообщает агентство. В Минюсте Португалии заверили, что это нормальная процедура, применяемая в случае подозрений. В ведомстве добавили, что IRN намерен лишь убедиться в легальности получения гражданства Абрамовичем. Пресс-секретарь олигарха сообщила, что он и его сотрудники приветствуют любую проверку, поскольку она продемонстрирует, что гражданство было получено законно. Ранее сообщалось, что Роман Абрамович с апреля станет гражданином Португалии. Он получит гражданство на основании закона о натурализации потомков сефардских евреев.