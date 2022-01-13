13 января 2022

В Португалии проверят гражданство Абрамовича на легальность

© Служба новостей «URA.RU»
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Абрамович Роман, абрамович роман, abramovich roman
Пресс-секретарь Романа Абрамовича заявила, что он не против любых проверок Фото:

Португальское гражданство российского олигарха Романа Абрамовича будет проверено на легальность его получения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство Португалии.

«Португальский орган (Институт регистраций и нотариата IRN — прим. URA.RU), отвечающий за вопросы гражданства, начал внутреннее расследование в отношении предоставления гражданства миллиардеру, владельцу футбольного клуба „Челси“ Роману Абрамовичу», — сообщает агентство. В Минюсте Португалии заверили, что это нормальная процедура, применяемая в случае подозрений.

В ведомстве добавили, что IRN намерен лишь убедиться в легальности получения гражданства Абрамовичем. Пресс-секретарь олигарха сообщила, что он и его сотрудники приветствуют любую проверку, поскольку она продемонстрирует, что гражданство было получено законно.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович с апреля станет гражданином Португалии. Он получит гражданство на основании закона о натурализации потомков сефардских евреев.

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Португальское гражданство российского олигарха Романа Абрамовича будет проверено на легальность его получения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство Португалии. «Португальский орган (Институт регистраций и нотариата IRN — прим. URA.RU), отвечающий за вопросы гражданства, начал внутреннее расследование в отношении предоставления гражданства миллиардеру, владельцу футбольного клуба „Челси“ Роману Абрамовичу», — сообщает агентство. В Минюсте Португалии заверили, что это нормальная процедура, применяемая в случае подозрений. В ведомстве добавили, что IRN намерен лишь убедиться в легальности получения гражданства Абрамовичем. Пресс-секретарь олигарха сообщила, что он и его сотрудники приветствуют любую проверку, поскольку она продемонстрирует, что гражданство было получено законно. Ранее сообщалось, что Роман Абрамович с апреля станет гражданином Португалии. Он получит гражданство на основании закона о натурализации потомков сефардских евреев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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