В студенческий кампус в Челябинске вложат 14 млрд рублей

Детали образовательного суперпроекта челябинский губернатор Алексей Текслер раскрыл на Гайдаровском форуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вложения в проект межуниверситетского кампуса в Челябинске оцениваются в 14 млрд рублей. Об этом заявил 13 января губернатор Челябинской области Алексей Текслер ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума.

«Общий объем инвестиций (в кампус — прим. ред.) — порядка 14 млрд рублей. Такова примерная оценочная стоимость объектов, которые мы там планируем строить», — цитирует агентство слова главы региона.

Как пояснил Текслер, уже завершены геологические изыскания и предпроектные работы. Разработка проекта стартует в ближайшие месяцы и закончится к началу 2023 года, когда начнутся строительные работы. Сдать объект предполагается на рубеже 2024—2025 годов.

Создавать кампус планируется в рамках концессионного соглашения, в границах территории Челябинского госуниверситета. До 50% территории займут гостиницы и общежития. Оставшееся пространство отдадут под учебные здания, лаборатории, коворкинг-центр, конгресс-холл и технопарк. На этой же территории будут физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн и амфитеатр.

По словам ректора Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Александра Шестакова, в рамках кампуса будут функционировать три научно-образовательных центра: искусственного интеллекта, биохимии, химии и экологии, а также центр биоинформатики. Кроме того, лабораторные корпуса за главным корпусом ЮУрГУ нарастят до пяти этажей и накроют куполом.

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