Сотни россиян попросили Рашкина сократить число лосей

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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, лосиная ферма
На Соловецких островах проживает около 900 человек Фото:
новость из сюжета
Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Жители пос. Соловецкий, население которого около 900 человек, написали обращение к депутату Госдумы Валерию Рашкину с просьбой помочь уменьшить число лосей на архипелаге, которые мешают местным жителям. Об этом журналисты узнали от депутата муниципального совета Соловков Евгений Тютюков.

«На Соловках расположен маленький поселок, в котором проживают около тысячи местных жителей, и много детей. Лоси не только считают себя хозяевами соловецкого леса (так как у них нет естественных врагов — волков и медведей, они выходят в поселок и пугают людей. Они съедают растительность, портят кусты и деревья. Просим Вас как человека неравнодушного к данной теме <…> принять меры по уменьшению популяции лосей. Коммунистов у нас мало, а с ружьями — вообще нет. Одна надежда на Вас)», — пишут жители в обращении, которое Тютюков предоставил «Ридус».

Депутат отмечает, что от жителей и организаций поступает очень много жалоб на опасных лосей, они мешают аэронавигации и даже нападают на людей. «Лось — не спокойное животное, он отличается непредсказуемостью, достаточно агрессивен, особенно в период гона, можете сами посмотреть в интернете. Очень много случаев, когда лось убивает человека», — рассказал Тютюков.

Ранее депутат ГД Валерий Рашкин признался в убийстве лося. По его словам, из-за плохой видимости он спутал животное с кабаном. Суд запретил депутату выходить из дома без письменного разрешения следователя, а также посещать охотничьи угодья.

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Жители пос. Соловецкий, население которого около 900 человек, написали обращение к депутату Госдумы Валерию Рашкину с просьбой помочь уменьшить число лосей на архипелаге, которые мешают местным жителям. Об этом журналисты узнали от депутата муниципального совета Соловков Евгений Тютюков. «На Соловках расположен маленький поселок, в котором проживают около тысячи местных жителей, и много детей. Лоси не только считают себя хозяевами соловецкого леса (так как у них нет естественных врагов — волков и медведей, они выходят в поселок и пугают людей. Они съедают растительность, портят кусты и деревья. Просим Вас как человека неравнодушного к данной теме <…> принять меры по уменьшению популяции лосей. Коммунистов у нас мало, а с ружьями — вообще нет. Одна надежда на Вас)», — пишут жители в обращении, которое Тютюков предоставил «Ридус». Депутат отмечает, что от жителей и организаций поступает очень много жалоб на опасных лосей, они мешают аэронавигации и даже нападают на людей. «Лось — не спокойное животное, он отличается непредсказуемостью, достаточно агрессивен, особенно в период гона, можете сами посмотреть в интернете. Очень много случаев, когда лось убивает человека», — рассказал Тютюков. Ранее депутат ГД Валерий Рашкин признался в убийстве лося. По его словам, из-за плохой видимости он спутал животное с кабаном. Суд запретил депутату выходить из дома без письменного разрешения следователя, а также посещать охотничьи угодья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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