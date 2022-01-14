В Госдуме рассказали о новых правилах выплат на детей

В России увеличили размер пособия на детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России в 2022 году изменились правила начисления выплат на детей до трех лет, также увеличилась сумма пособия. Об этом сообщили в Госдуме.

«С 2022 года увеличилось число семей, которые смогут оформить ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Чтобы ее получить среднедушевой доход должен быть меньше двух прожиточных минимумов на год обращения, а не на второй квартал прошлого года, как это было раньше», — сообщается в telegram-канале Госдумы.

Увеличится сумма выплаты, ее приравняли к прожиточному минимуму для детей в регионе на момент обращения. Пособие теперь смогут получить семьи с более высокими доходами. В Госдуме назвали это справедливым, потому что увеличивается прожиточный минимум и растут критерии нуждаемости семей. Выплату в новом размере получат те, кто подал или продлил заявления с 2022 года.

Деньги получают семьи с одним или двумя детьми, в которых ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Для этого у них должно быть гражданство РФ. Также доход на одного члена семьи должен быть не более двукратной величины прожиточного минимума в регионе, передает «Ридус». Заявление можно подать в соцзащите или МФЦ, в случае со вторым ребенком нужно обращаться в Пенсионный фонд.

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