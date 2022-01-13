По словам свидетеля интриги, детали операции чиновница обсуждала в мессенджере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перед Новым годом в администрации Екатеринбурга произошла нерядовая кадровая перестановка. По данным URA.RU, из Главархитектуры уволили чиновницу, которая попросила взятку у одного из городских застройщиков.

«Причем в переписке в WhatsApp. Девелопер показал сообщения [вице-мэру по строительству Рустаму] Галямову (работает с апреля 2021-го — прим. URA.RU). Тот был в бешенстве», — поделился информированный источник, не раскрыв фамилию муниципальной служащей и бизнесмена, которому она предлагала неформальную сделку. Сам Галямов в разговоре с URA.RU подтвердил, что в конце декабря в Главархитектуры были некие перестановки, но раскрывать подробности не стал.

В прошлом году URA.RU рассказывало о похожем случае в том же подразделении «серого дома». По неофициальным данным, сотрудницу Главархитектуры поймали на нелегальном изменении статусов земельных участков в пользу отдельных застройщиков через внутреннюю систему мэрии.

Тогда Галямов инициировал в отношении нее разбирательство. Прокуратура провела проверку, после чего было возбуждено уголовное дело.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам