На заводе тюменского застройщика в первый же день погиб стажер

Рабочий находился в опасной зоне, но об этом никого не предупредили (архивное фото) Фото: АО «Салехардэнерго»

Сотрудник «Тюменской домостроительной компании» погиб на производстве в первый же день своей работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда региона.

«В цехе завода КПД „Тюменской домостроительной компании“ произошел несчастный случай. Вновь принятый работник был направлен на покраску железобетонных колонн. В помещении также работал кран. Во время перемещения груза, машинист почувствовала толчок кабины и посторонний шум, а затем увидела лежащего на площадке лестницы подсобного рабочего», — рассказали URA.RU в пресс-службе Государственной инспекции труда Тюменской области.

Спасти мужчину не смогли. Медики ТДСК оказали ему первую помощь, вызвали скорую. Тем не менее, уже в больнице сотрудник скончался.

Трагедия произошла в начале декабря 2021 года, с того времени шло расследование. По его итогам было установлено, что ЧП случилось из-за неудовлетворительной организации работ. Так, сотрудник, который должен был следить за стажером, не находился рядом с ним. А начальника цеха не предупредили, что в помещении работает человек, да еще и в опасной зоне.

Сейчас трудовая инспекция решает вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. В компании ТДСК получить оперативный комментарий не удалось: в управлении по промышленной и экологической безопасности на звонки агентства не ответили. Направлен письменный запрос.

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