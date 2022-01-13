Замглавы Нефтеюганска, обвиняемая в коррупции, уволена из мэрии

Замглавы Нефтеюганска Елена Абрамова освобождена от занимаемой должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителя главы Нефтеюганска Елену Абрамову, обвиняемую в получении взяток, уволили из мэрии. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации.

«Процесс увольнения Абрамовой затянулся. Даже Максим Усков, которого взяли на ее смену, сначала был трудоустроен на время отсутствия основного работника. Но теперь Абрамова уже уволена. Пенсию от муниципалитета она получать не сможет. Во-первых, она не подала заявление об этом. Во-вторых, это нельзя было бы сделать из-за тяжести статьи УК, по которой ей предъявлены обвинения», — сообщил инсайдер.

Получить комментарий у главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай на момент публикации материала не удалось. Она не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Абрамова была задержана силовиками по подозрению в получении взятки за покровительство в реализации строительного проекта экс-депутата Тюменской областной думы Богдана Богославца. Спецоперация по их поимке проходила в автосалоне, где чиновница покупала себе новый Lexus.

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