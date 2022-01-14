Школьник «заминировал» более 800 школ в РФ от неразделенной любви

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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, минирование правительства
Школьник сообщил о ложном минировании порядка 800 объектов в 34 городах на территории РФ Фото:
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Школьник из Омска разослал более 800 сообщений о ложном минировании из желания отомстить за неразделенную любовь. Об этом со ссылкой на слова подозреваемого сообщил заместитель руководителя отдела Третьего отдела по ОВД СКР Александр Сертаков.

«По версии следствия в 2021 году фигурант сообщил о ложном минировании порядка 800 объектов в 34 городах на территории России. У подозреваемого были сложные отношения в классе, преимущественно с одноклассницами. Плюс неразделенная любовь, вот он и решился на месть. Сначала начал со своей школы, а затем, по его словам, просто вошел во вкус», — сообщил Сертаков сайту gorod55.ru.

Школьник рассылал ложные сообщения о минировании как от имени своих обидчиков, так и от имени родителей. Ему грозит до 10 лет колонии и внушительный штраф. Однако подросток может избежать наказания. Дело в том, что психолого-психиатрическая экспертиза не смогла ответить на вопрос о его вменяемости.

Ранее в Екатеринбурге эвакуировали школу из-за угрозы минирования. Информацию об этом распространили родители в одном из школьных чатов.

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Школьник из Омска разослал более 800 сообщений о ложном минировании из желания отомстить за неразделенную любовь. Об этом со ссылкой на слова подозреваемого сообщил заместитель руководителя отдела Третьего отдела по ОВД СКР Александр Сертаков. «По версии следствия в 2021 году фигурант сообщил о ложном минировании порядка 800 объектов в 34 городах на территории России. У подозреваемого были сложные отношения в классе, преимущественно с одноклассницами. Плюс неразделенная любовь, вот он и решился на месть. Сначала начал со своей школы, а затем, по его словам, просто вошел во вкус», — сообщил Сертаков сайту gorod55.ru. Школьник рассылал ложные сообщения о минировании как от имени своих обидчиков, так и от имени родителей. Ему грозит до 10 лет колонии и внушительный штраф. Однако подросток может избежать наказания. Дело в том, что психолого-психиатрическая экспертиза не смогла ответить на вопрос о его вменяемости. Ранее в Екатеринбурге эвакуировали школу из-за угрозы минирования. Информацию об этом распространили родители в одном из школьных чатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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