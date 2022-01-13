13 января 2022

В Челябинске банкротят компанию семьи олигархов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, суд, защитная маска, вынесение приговора, пандемия
Иска о банкротстве ТЗК «Чурилово» поступил в арбитраж Челябинской области Фото:

Иски о банкротстве ООО «Торгово-закупочная компания „Чурилово“», контролируемого семьей известных в Челябинской области предпринимателей Вайнштейнов, поступили в арбитражный суд региона. Это следует из базы данных судебных дел. Компания занимается оптовой торговлей плодоовощной продукцией.

«Заявление о признании ООО «ТЗК «Чурилово»» банкротом поступило 10 января от ООО «Фабрика «ЮжУралКартон». Сумма исковых требований составляет 54 млн 454 тысячи рублей. На следующий день о вступлении в дело о банкротстве заявило охранное предприятие «Омега Безопасность». Дата заседания по делу пока не назначена», сообщили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

В декабре 2020 года «ЮжУралКартон» попытался взыскать с ТЗК «Чурилово» в том же суде 55,6 млн рублей с учетом пеней и неустоек. Заявление оставили без движения по причине процессуальных недочетов, и в январе 2021 года оно было отозвано по инициативе истца.

Представители Вайнштейнов пообещали уточнить информацию. В компании-истце к моменту публикации новости не ответили на звонок URA.RU.

Согласно сервису СБИС, с октября 2021 года компанией владеет ООО «Урал СК», владельцем 49% уставного капитала которого является Сергей Вайнштейн, а еще 5% — Евгений Вайнштейн. До этого фирмой владел один из крупнейших в регионе производителей овощей в закрытом грунте — агрокомплекс «Чурилово», принадлежавший Сергею и Евгению Вайнштейнам. Осенью 2021 года ФАС согласовало продажу этого актива федеральному «ТТР Холдингу» Сергея Рукина.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Иски о банкротстве ООО «Торгово-закупочная компания „Чурилово“», контролируемого семьей известных в Челябинской области предпринимателей Вайнштейнов, поступили в арбитражный суд региона. Это следует из базы данных судебных дел. Компания занимается оптовой торговлей плодоовощной продукцией. «Заявление о признании ООО «ТЗК «Чурилово»» банкротом поступило 10 января от ООО «Фабрика «ЮжУралКартон». Сумма исковых требований составляет 54 млн 454 тысячи рублей. На следующий день о вступлении в дело о банкротстве заявило охранное предприятие «Омега Безопасность». Дата заседания по делу пока не назначена», сообщили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. В декабре 2020 года «ЮжУралКартон» попытался взыскать с ТЗК «Чурилово» в том же суде 55,6 млн рублей с учетом пеней и неустоек. Заявление оставили без движения по причине процессуальных недочетов, и в январе 2021 года оно было отозвано по инициативе истца. Представители Вайнштейнов пообещали уточнить информацию. В компании-истце к моменту публикации новости не ответили на звонок URA.RU. Согласно сервису СБИС, с октября 2021 года компанией владеет ООО «Урал СК», владельцем 49% уставного капитала которого является Сергей Вайнштейн, а еще 5% — Евгений Вайнштейн. До этого фирмой владел один из крупнейших в регионе производителей овощей в закрытом грунте — агрокомплекс «Чурилово», принадлежавший Сергею и Евгению Вайнштейнам. Осенью 2021 года ФАС согласовало продажу этого актива федеральному «ТТР Холдингу» Сергея Рукина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...