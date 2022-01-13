В Челябинске банкротят компанию семьи олигархов

Иска о банкротстве ТЗК «Чурилово» поступил в арбитраж Челябинской области Фото: Илья Московец © URA.RU

Иски о банкротстве ООО «Торгово-закупочная компания „Чурилово“», контролируемого семьей известных в Челябинской области предпринимателей Вайнштейнов, поступили в арбитражный суд региона. Это следует из базы данных судебных дел. Компания занимается оптовой торговлей плодоовощной продукцией.

«Заявление о признании ООО «ТЗК «Чурилово»» банкротом поступило 10 января от ООО «Фабрика «ЮжУралКартон». Сумма исковых требований составляет 54 млн 454 тысячи рублей. На следующий день о вступлении в дело о банкротстве заявило охранное предприятие «Омега Безопасность». Дата заседания по делу пока не назначена», сообщили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

В декабре 2020 года «ЮжУралКартон» попытался взыскать с ТЗК «Чурилово» в том же суде 55,6 млн рублей с учетом пеней и неустоек. Заявление оставили без движения по причине процессуальных недочетов, и в январе 2021 года оно было отозвано по инициативе истца.

Представители Вайнштейнов пообещали уточнить информацию. В компании-истце к моменту публикации новости не ответили на звонок URA.RU.

Согласно сервису СБИС, с октября 2021 года компанией владеет ООО «Урал СК», владельцем 49% уставного капитала которого является Сергей Вайнштейн, а еще 5% — Евгений Вайнштейн. До этого фирмой владел один из крупнейших в регионе производителей овощей в закрытом грунте — агрокомплекс «Чурилово», принадлежавший Сергею и Евгению Вайнштейнам. Осенью 2021 года ФАС согласовало продажу этого актива федеральному «ТТР Холдингу» Сергея Рукина.

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