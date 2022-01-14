Лавров перечислил три красные линии России

Глава МИД РФ Сергей Лавров перечислил красные линии, за которые не стоит переступать другим странам в отношении России. В этот список попали требования о появлении вооружения НАТО возле границ РФ и в Азовском море, а также участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе.
«Мы категорически не приемлем появление альянса на российских границах, это настоящая красная линия. Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море — вторая красная линия. Участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО. На Украине находятся несколько сотен американских и британских военных», — сказал Сергей Лавров во время пресс-конференции, которая транслируется на youtube-канале МИД РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что красные линии — угрозы для России, в том числе со стороны Украины, передает RT. В Кремле отметили, что имеется в виду вступление Украины и Грузии в НАТО, превращение соседних государств в военные плацдармы. Президент США Джо Байден отказался признавать красные линии России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров перечислил красные линии, за которые не стоит переступать другим странам в отношении России. В этот список попали требования о появлении вооружения НАТО возле границ РФ и в Азовском море, а также участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе. «Мы категорически не приемлем появление альянса на российских границах, это настоящая красная линия. Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море — вторая красная линия. Участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО. На Украине находятся несколько сотен американских и британских военных», — сказал Сергей Лавров во время пресс-конференции, которая транслируется на youtube-канале МИД РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что красные линии — угрозы для России, в том числе со стороны Украины, передает RT. В Кремле отметили, что имеется в виду вступление Украины и Грузии в НАТО, превращение соседних государств в военные плацдармы. Президент США Джо Байден отказался признавать красные линии России.