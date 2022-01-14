Лавров перечислил три красные линии России

14 января 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

В МИД РФ сказали, что неприемлемо появление НАТО возле российских границ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Глава МИД РФ Сергей Лавров перечислил красные линии, за которые не стоит переступать другим странам в отношении России. В этот список попали требования о появлении вооружения НАТО возле границ РФ и в Азовском море, а также участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе. «Мы категорически не приемлем появление альянса на российских границах, это настоящая красная линия. Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море — вторая красная линия. Участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО. На Украине находятся несколько сотен американских и британских военных», — сказал Сергей Лавров во время пресс-конференции, которая транслируется на youtube-канале МИД РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что красные линии — угрозы для России, в том числе со стороны Украины, передает RT. В Кремле отметили, что имеется в виду вступление Украины и Грузии в НАТО, превращение соседних государств в военные плацдармы. Президент США Джо Байден отказался признавать красные линии России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров перечислил красные линии, за которые не стоит переступать другим странам в отношении России. В этот список попали требования о появлении вооружения НАТО возле границ РФ и в Азовском море, а также участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе. «Мы категорически не приемлем появление альянса на российских границах, это настоящая красная линия. Даже если Украина не вступит в НАТО, появление там ударных вооружений и военных баз США на Азовском море — вторая красная линия. Участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО. На Украине находятся несколько сотен американских и британских военных», — сказал Сергей Лавров во время пресс-конференции, которая транслируется на youtube-канале МИД РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что красные линии — угрозы для России, в том числе со стороны Украины, передает RT. В Кремле отметили, что имеется в виду вступление Украины и Грузии в НАТО, превращение соседних государств в военные плацдармы. Президент США Джо Байден отказался признавать красные линии России.