В Кетовском районе готовятся к очередной смене власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

И.о. главы Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») Андрей Дружков в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников, близких к властям региона. По их данным, новым и. о. главы Кетовского района планируют назначить действующего главу Юргамышского района Олега Язовских.

«В администрации Кетовского района уже ждут нового главу. Им станет Язовских. Он ранее работал в администрации района, его здесь хорошо знают, а сам он хорошо знаком со спецификой территории. Кадровые перестановки возможны уже в ближайшие дни», — рассказал один из инсайдеров.

Язовских не стал комментировать URA.RU эту информацию. Связь с Дружковым во время звонка корреспондента URA.RU прервалась, а после этого телефон чиновника оказался недоступен.

Дружков временно руководит Кетовским районом с начала июля 2021 года. До этого он был главой Частоозерского района. На 12 ноября был назначен конкурс по отбору кандидатур на пост главы Кетовского района, но он не состоялся, так как документы для участия в нем представили менее двух претендентов. Новый конкурс назначен на 15 марта.

Язовских руководит Юргамышским районом с апреля 2019 года. С 1994 по 2010 годы он проходил службу в органах внутренних дел, с 2011 по 2014 годы руководил управлением Пенсионного фонда в Кетовском районе, затем несколько месяцев был первым замдиректора регионального департамента сельского хозяйства. С ноября 2014 года Язовских был заместителем главы Кетовского района, а в течение нескольких месяцев (с октября 2017 года по январь 2018 года) исполнял обязанности главы Кетовского района.

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