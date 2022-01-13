Источник: чиновники боятся рассказать Махонину о странной закупке

Учредителем компании-победителя на разработку информационной системы стала фирма из республики Сейшелы Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Министерство информационного развития (МИРС) Пермского края накануне Нового года заключило контракт на разработку важной для властей информационной системы. В торгах неожиданно победила неизвестная фирма, которая в два раза снизила цену и обошла предприятия пермских олигархов. Источник, близкий к министерству, сообщает, что такой исход торгов МИРС удивил, и теперь они боятся рассказать губернатору и ряду министерств, о том, с кем им предстоит работать.

«В конкурсе приняли участие крупные игроки IT-рынка с опытом выполнения таких работ: «ЭР-телеком», «Ростелеком», «Мегаполис». Но победителем стала московская компания «АО «Группа Телематика-Один», которая не смогла подтвердить на конкурсе наличие опыта выполнения таких работ за последние пять лет, а просто снизила цену более чем в два раза», — рассказывает инсайдер.

Стартовая цена составила 49,5 млн руб. Победитель готов выполнить все работы за 24,9 млн руб. Остальные участники предлагали от 40 млн руб.

В рамках контракта москвичам надо разработать так называемую РНИС — систему, которая будет контролировать работу транспорта, который работает в рамках госконтрактов. Это техника, которая участвует в строительстве и содержании дорог, пассажирские автобусы, мусоровозы. Задача системы — на основании технологий геотрекинга обеспечивать контроль за перемещением спецтранспорта. А соблюдение треков является основанием для выплаты подрядчикам денег за работы.

По данным «Спарк-Интерфакс» и СБИС уставный капитал группы составляет один млрд руб. А ее учредителем является компания «А-вин Консалтанс Лимитед» из республики Сейшелы. «В первый рабочий день после праздников „Телематика-Один“ приехала в Пермь в попытках договориться о смягчении условий контракта в обмен за проявленный демпинг. Ну и предложить местным игрокам взять этот контракт на субподряд. Но все отказываются», — говорит источник. По его словам, по контракту «Телематика-Один» должна вести мониторинг движения транспорта, но он якобы не проводится. И, следовательно, уборочную технику, мусоровозы и школьные автобусы заказчики не могут увидеть на карте.

По словам собеседника, в МИРСе удивлены таким исходом торгов и боятся сказать об этом губернатору и профильным министерствам (транспорта и ЖКХ). В пресс-службе ведомства обещали прислать комментарий позднее. В «Телематике-Один» от комментариев отказались: «Вся информация [размещена] на площадках», — сказали там.

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