Суд отказался отменять уголовное дело против вице-мэра из ХМАО

Суд Пыть-Яха не удовлетворил жалобу первого вице-мэра Алексея Золотухина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Городской суд Пыть-Яха оставил без удовлетворения жалобу первого вице-мэра Алексея Золотухина, который пытался отменить возбуждение против него уголовного дела о превышении должностных полномочий. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе пыть-яхского суда.

«Отказано в удовлетворении жалобы. Постановление о возбуждении уголовного дела оставлено в силе», — прокомментировали в пресс-службе городского суда Пыть-Яха. Планирует ли Золотухин оспаривать это решение, неизвестно. Он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе следственного комитета ХМАО сообщили URA.RU, что расследование уголовного дела в отношении Золотухина продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что Золотухин стал фигурантом уголовного дела из-за передачи муниципального земельного участка в собственность предпринимателю Сократу Керимову. По версии следствия, бюджет города в результате этих действий понес потери в размере 15 млн рублей.

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