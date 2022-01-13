13 января 2022
12 января 2022

Суд отказался отменять уголовное дело против вице-мэра из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, судебное заседание, судья, суд, триколор, флаг россии, судебный процесс, совещательная комната
Суд Пыть-Яха не удовлетворил жалобу первого вице-мэра Алексея Золотухина Фото:

Городской суд Пыть-Яха оставил без удовлетворения жалобу первого вице-мэра Алексея Золотухина, который пытался отменить возбуждение против него уголовного дела о превышении должностных полномочий. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе пыть-яхского суда.

«Отказано в удовлетворении жалобы. Постановление о возбуждении уголовного дела оставлено в силе», — прокомментировали в пресс-службе городского суда Пыть-Яха. Планирует ли Золотухин оспаривать это решение, неизвестно. Он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе следственного комитета ХМАО сообщили URA.RU, что расследование уголовного дела в отношении Золотухина продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что Золотухин стал фигурантом уголовного дела из-за передачи муниципального земельного участка в собственность предпринимателю Сократу Керимову. По версии следствия, бюджет города в результате этих действий понес потери в размере 15 млн рублей.

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Городской суд Пыть-Яха оставил без удовлетворения жалобу первого вице-мэра Алексея Золотухина, который пытался отменить возбуждение против него уголовного дела о превышении должностных полномочий. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе пыть-яхского суда. «Отказано в удовлетворении жалобы. Постановление о возбуждении уголовного дела оставлено в силе», — прокомментировали в пресс-службе городского суда Пыть-Яха. Планирует ли Золотухин оспаривать это решение, неизвестно. Он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе следственного комитета ХМАО сообщили URA.RU, что расследование уголовного дела в отношении Золотухина продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что Золотухин стал фигурантом уголовного дела из-за передачи муниципального земельного участка в собственность предпринимателю Сократу Керимову. По версии следствия, бюджет города в результате этих действий понес потери в размере 15 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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