Депутат Госдумы призвала кормить всех школьников бесплатно

Всех школьников России нужно кормить в столовых бесплатно. Таким мнением с URA.RU поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.
«Мы сейчас приняли закон о бесплатном питании в школе с 1 по 4 класс. Я считаю, необходимо всех детей, которые находятся в школе, кормить за счет государственных средств. Конечно, это огромное количество денег, а система пока только начинает работать. Мы же с 2019 года стали выполнять этот закон. Но я думаю, что придет время, когда мы будем кормить всех детей. Государство готово и может себе это позволить», — сказала Татьяна Соломатина.
По ее словам, сейчас многие дети не умеют правильно питаться. «Они дома едят не то, что нужно. Иногда в принципе нечего у людей есть, чтобы сделать сбалансированное питание. Я таких детей видела, которые ждут 1 сентября, ждут школу, потому что там кормят. На это тоже нельзя закрывать глаза», — подчеркнула депутат.
Собеседница агентства уверена, что правильный рацион — основа для крепкого здоровья. «Надо возвращать школьную медицину и блок питания — это первый шаг к профилактике здоровья детей и будущего поколения. Я считаю, что с детского сада надо приучать к правильному питанию», — заключила Соломатина.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов предложил ввести в школьных столовых «шведский стол». По его мнению, это помогло бы разрешить проблему с питанием и выстроить баланс между пользой и предпочтениями детей.
Всех школьников России нужно кормить в столовых бесплатно. Таким мнением с URA.RU поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. «Мы сейчас приняли закон о бесплатном питании в школе с 1 по 4 класс. Я считаю, необходимо всех детей, которые находятся в школе, кормить за счет государственных средств. Конечно, это огромное количество денег, а система пока только начинает работать. Мы же с 2019 года стали выполнять этот закон. Но я думаю, что придет время, когда мы будем кормить всех детей. Государство готово и может себе это позволить», — сказала Татьяна Соломатина. По ее словам, сейчас многие дети не умеют правильно питаться. «Они дома едят не то, что нужно. Иногда в принципе нечего у людей есть, чтобы сделать сбалансированное питание. Я таких детей видела, которые ждут 1 сентября, ждут школу, потому что там кормят. На это тоже нельзя закрывать глаза», — подчеркнула депутат. Собеседница агентства уверена, что правильный рацион — основа для крепкого здоровья. «Надо возвращать школьную медицину и блок питания — это первый шаг к профилактике здоровья детей и будущего поколения. Я считаю, что с детского сада надо приучать к правильному питанию», — заключила Соломатина. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов предложил ввести в школьных столовых «шведский стол». По его мнению, это помогло бы разрешить проблему с питанием и выстроить баланс между пользой и предпочтениями детей.