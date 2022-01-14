Депутат Госдумы призвала кормить всех школьников бесплатно

14 января 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Некоторые дети ходят в школу ради питания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Всех школьников России нужно кормить в столовых бесплатно. Таким мнением с URA.RU поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. «Мы сейчас приняли закон о бесплатном питании в школе с 1 по 4 класс. Я считаю, необходимо всех детей, которые находятся в школе, кормить за счет государственных средств. Конечно, это огромное количество денег, а система пока только начинает работать. Мы же с 2019 года стали выполнять этот закон. Но я думаю, что придет время, когда мы будем кормить всех детей. Государство готово и может себе это позволить», — сказала Татьяна Соломатина. По ее словам, сейчас многие дети не умеют правильно питаться. «Они дома едят не то, что нужно. Иногда в принципе нечего у людей есть, чтобы сделать сбалансированное питание. Я таких детей видела, которые ждут 1 сентября, ждут школу, потому что там кормят. На это тоже нельзя закрывать глаза», — подчеркнула депутат. Собеседница агентства уверена, что правильный рацион — основа для крепкого здоровья. «Надо возвращать школьную медицину и блок питания — это первый шаг к профилактике здоровья детей и будущего поколения. Я считаю, что с детского сада надо приучать к правильному питанию», — заключила Соломатина. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов предложил ввести в школьных столовых «шведский стол». По его мнению, это помогло бы разрешить проблему с питанием и выстроить баланс между пользой и предпочтениями детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Всех школьников России нужно кормить в столовых бесплатно. Таким мнением с URA.RU поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. «Мы сейчас приняли закон о бесплатном питании в школе с 1 по 4 класс. Я считаю, необходимо всех детей, которые находятся в школе, кормить за счет государственных средств. Конечно, это огромное количество денег, а система пока только начинает работать. Мы же с 2019 года стали выполнять этот закон. Но я думаю, что придет время, когда мы будем кормить всех детей. Государство готово и может себе это позволить», — сказала Татьяна Соломатина. По ее словам, сейчас многие дети не умеют правильно питаться. «Они дома едят не то, что нужно. Иногда в принципе нечего у людей есть, чтобы сделать сбалансированное питание. Я таких детей видела, которые ждут 1 сентября, ждут школу, потому что там кормят. На это тоже нельзя закрывать глаза», — подчеркнула депутат. Собеседница агентства уверена, что правильный рацион — основа для крепкого здоровья. «Надо возвращать школьную медицину и блок питания — это первый шаг к профилактике здоровья детей и будущего поколения. Я считаю, что с детского сада надо приучать к правильному питанию», — заключила Соломатина. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов предложил ввести в школьных столовых «шведский стол». По его мнению, это помогло бы разрешить проблему с питанием и выстроить баланс между пользой и предпочтениями детей.