02 января 2022

Глава Минпросвещения: в школьных столовых введут «шведский стол»

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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, школьная столовая, школьное питание, накрывает на стол, сотрудник столовой
Кравцов рассказал, как решить проблему питания в школах Фото:

В российских школьных столовых необходимо ввести «шведский стол», чтобы решить проблему с питанием. Об этом заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Самое сложное в вопросе школьного питания — достичь разумного баланса между полезностью и вкусом еды, приготовленной для детей. Одно из возможных решений проблемы — работа школьных столовых по принципу широкого выбора блюд самими детьми, где-то такую систему называют „шведский стол“. Сделать это можно уже сегодня, ведь этот вопрос входит в компетенцию образовательных организаций», — рассказал Кравцов в разговоре с «Известиями».

Ранее в Союзе потребителей отметили, что в этом году в некоторых регионах еда в школьных столовых стала значительно хуже. Родители предъявили претензии школам, на что образовательные учреждения заявили, что продовольствие подорожало, поэтому сохранять рацион сложно. Общественники предложили обеспечить школы дополнительным финансированием со стороны государства.

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В российских школьных столовых необходимо ввести «шведский стол», чтобы решить проблему с питанием. Об этом заявил Министр просвещения Сергей Кравцов. «Самое сложное в вопросе школьного питания — достичь разумного баланса между полезностью и вкусом еды, приготовленной для детей. Одно из возможных решений проблемы — работа школьных столовых по принципу широкого выбора блюд самими детьми, где-то такую систему называют „шведский стол“. Сделать это можно уже сегодня, ведь этот вопрос входит в компетенцию образовательных организаций», — рассказал Кравцов в разговоре с «Известиями». Ранее в Союзе потребителей отметили, что в этом году в некоторых регионах еда в школьных столовых стала значительно хуже. Родители предъявили претензии школам, на что образовательные учреждения заявили, что продовольствие подорожало, поэтому сохранять рацион сложно. Общественники предложили обеспечить школы дополнительным финансированием со стороны государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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