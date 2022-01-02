Глава Минпросвещения: в школьных столовых введут «шведский стол»

В российских школьных столовых необходимо ввести «шведский стол», чтобы решить проблему с питанием. Об этом заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.
«Самое сложное в вопросе школьного питания — достичь разумного баланса между полезностью и вкусом еды, приготовленной для детей. Одно из возможных решений проблемы — работа школьных столовых по принципу широкого выбора блюд самими детьми, где-то такую систему называют „шведский стол“. Сделать это можно уже сегодня, ведь этот вопрос входит в компетенцию образовательных организаций», — рассказал Кравцов в разговоре с «Известиями».
Ранее в Союзе потребителей отметили, что в этом году в некоторых регионах еда в школьных столовых стала значительно хуже. Родители предъявили претензии школам, на что образовательные учреждения заявили, что продовольствие подорожало, поэтому сохранять рацион сложно. Общественники предложили обеспечить школы дополнительным финансированием со стороны государства.
В российских школьных столовых необходимо ввести «шведский стол», чтобы решить проблему с питанием. Об этом заявил Министр просвещения Сергей Кравцов. «Самое сложное в вопросе школьного питания — достичь разумного баланса между полезностью и вкусом еды, приготовленной для детей. Одно из возможных решений проблемы — работа школьных столовых по принципу широкого выбора блюд самими детьми, где-то такую систему называют „шведский стол“. Сделать это можно уже сегодня, ведь этот вопрос входит в компетенцию образовательных организаций», — рассказал Кравцов в разговоре с «Известиями». Ранее в Союзе потребителей отметили, что в этом году в некоторых регионах еда в школьных столовых стала значительно хуже. Родители предъявили претензии школам, на что образовательные учреждения заявили, что продовольствие подорожало, поэтому сохранять рацион сложно. Общественники предложили обеспечить школы дополнительным финансированием со стороны государства.