Руководство школьных столовых Кургана сменилось второй раз за год

Руководство муниципального предприятия, отвечающего за столовые в школах Кургана, сменилось второй раз за год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-директор МУП «Комбинат питания» (отвечает в том числе за школьное питание в Кургане) Кристина Климова уволилась, проработав на этой должности около восьми месяцев. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к городским властям. Предыдущий руководитель предприятия Тимофей Щербин занимал этот пост около года.

«Климова уволилась из „Комбината питания“. Она работала там с весны. Почему она ушла — неизвестно. Но на комбинате было много проблем. Собственно, власти это и не отрицали. Не удивительно, что там такая текучка», — рассказал инсайдер.

По данным СБИС, МУП «Комбинат питания» сейчас временно возглавляет замдиректора по производству Ольга Истомина. Информацию о кадровых перестановках URA.RU подтвердили и в мэрии Кургана. «Кристина Климова уволилась по собственному желанию. Ольга Истомина временно исполняет обязанности директора МУП „Комбинат питания“», — заявили в пресс-службе мэрии.

Щербин, по данным СБИС, был директором «Комбината питания» с апреля 2020 года по апрель 2021 года. Ранее этим МУП несколько лет руководил экс-депутат гордумы Вячеслав Тяжельников.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2021 года экс-директор департамента экономического развития Кургана Ульяна Иванова назвала основные проблемы столовых МУП «Комбинат питания». Это устаревшее оборудование, низкие зарплаты и текучка кадров. «[В 2020 году] к той кредиторской задолженности, которая существовала на предприятии мы <…> сгенерировали еще дополнительный убыток в 20 млн [рублей]», — заявляла она. В сентябре 2021 года власти заявляли о нехватке 380 работников школьных пищеблоков.

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