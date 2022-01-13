Курганский генерал назначил главного по борьбе с коррупцией

В курганской полиции — новое кадровое назначение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подполковник полиции Евгений Чернышев с 14 января назначен начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции курганского УМВД. Соответствующий документ подписал начальник областной полиции Дмитрий Свинов. Об этом говорится на сайте регионального УМВД.

«В соответствии с приказом начальника УМВД России по Курганской области, на должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД назначен подполковник полиции Евгений Александрович Чернышев», — сказано в релизе.

Чернышев родился в Кургане в 1982 году. Окончил Челябинский юридический институт МВД России. В органах внутренних дел — с сентября 2000 года. Прошел путь от оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД г. Кургана до заместителя начальника областного управления угрозыска. «За период службы в органах внутренних дел неоднократно поощрялся руководством УМВД, награжден ведомственными медалями. Женат, воспитывает двух сыновей», — отметили в полиции.

Ранее должность начальника управления экономической безопасности занимал Евгений Бойцов. Он был назначен в феврале 2020 года, переведясь в Курган из полиции Твери.

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