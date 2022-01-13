13 января 2022

Курганский генерал назначил главного по борьбе с коррупцией

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны погибшего полицейского Михалева Дениса в поселке Мишкино. Курган, полиция, дежурный патруль, красная повязка
В курганской полиции — новое кадровое назначение Фото:

Подполковник полиции Евгений Чернышев с 14 января назначен начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции курганского УМВД. Соответствующий документ подписал начальник областной полиции Дмитрий Свинов. Об этом говорится на сайте регионального УМВД.

«В соответствии с приказом начальника УМВД России по Курганской области, на должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД назначен подполковник полиции Евгений Александрович Чернышев», — сказано в релизе.

Чернышев родился в Кургане в 1982 году. Окончил Челябинский юридический институт МВД России. В органах внутренних дел — с сентября 2000 года. Прошел путь от оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД г. Кургана до заместителя начальника областного управления угрозыска. «За период службы в органах внутренних дел неоднократно поощрялся руководством УМВД, награжден ведомственными медалями. Женат, воспитывает двух сыновей», — отметили в полиции.

Ранее должность начальника управления экономической безопасности занимал Евгений Бойцов. Он был назначен в феврале 2020 года, переведясь в Курган из полиции Твери.

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Подполковник полиции Евгений Чернышев с 14 января назначен начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции курганского УМВД. Соответствующий документ подписал начальник областной полиции Дмитрий Свинов. Об этом говорится на сайте регионального УМВД. «В соответствии с приказом начальника УМВД России по Курганской области, на должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД назначен подполковник полиции Евгений Александрович Чернышев», — сказано в релизе. Чернышев родился в Кургане в 1982 году. Окончил Челябинский юридический институт МВД России. В органах внутренних дел — с сентября 2000 года. Прошел путь от оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД г. Кургана до заместителя начальника областного управления угрозыска. «За период службы в органах внутренних дел неоднократно поощрялся руководством УМВД, награжден ведомственными медалями. Женат, воспитывает двух сыновей», — отметили в полиции. Ранее должность начальника управления экономической безопасности занимал Евгений Бойцов. Он был назначен в феврале 2020 года, переведясь в Курган из полиции Твери.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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