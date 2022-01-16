Работникам правительственной структуры ЯНАО повысили зарплату

Размер оклада работникам дирекции увеличили на 4% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудникам дирекции по финансированию и МТО в ЯНАО, которые устроились в учреждение после 1 января 2022 года, увеличили оклады на 4%. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа „Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения“», — говорится в постановлении. В правительстве добавили, что в дирекцию ввели дополнительные должности для новых видов работ по осуществлению централизованных закупок в рамках нацпроекта для учреждений здравоохранения.

Постановление распространяется только на сотрудников, трудовые отношения с которым были заключены с 1 января 2022 года. Также в документе опубликовали размеры окладов работников дирекции. Так, оклад сотрудников профессиональных квалифицированных групп составляет от 14 до 27 тысяч рублей, старшего специалиста по закупкам — 19 590 рублей. Заместители директора и начальники управления получается оклады в размере от 43 до 62 тысяч рублей, а руководитель дирекции по финансированию — 85 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты городской думы города Салехарда повысили себе выплаты. Председатель думы Владимир Мартынюк будет получать ежемесячно около 58 тысяч рублей вместо 45, а депутаты 9 000 рублей ежемесячной компенсации вместо 4 500 рублей.

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