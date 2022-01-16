Замначальника ГИБДД Челябинской области уезжает в Сибирь

Александр Бабенков сменит место службы Фото: пресс-центр ГУ МВД по Челябинской области

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области Александр Бабенков может возглавить УГИБДД Новосибирской области. Эту информацию URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«Александра Бабенкова переведут на должность начальника Управления государственной инспекции Новосибирской области. Он уже уехал в Москву на согласование», — заявили в пресс-службе.

Полковнику полиции Александру Бабенкову 40 лет. Он уроженец Октябрьского района Челябинской области. В МВД служит с 2003 года. Руководил ГИБДД Троицка, Верхнего Уфалея, Магнитогорска. Заместителем начальника ГИБДД региона назначен в декабре 2019 года.

Должность начальника УГИБД ГУ МВД по Новосибирской области стала вакантной с 29 апреля 2021 года, после смерти действующего руководителя Андрея Маерчука. Местные СМИ писали, что Маерчук скончался от коронавируса.