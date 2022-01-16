Замначальника ГИБДД Челябинской области уезжает в Сибирь

Заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области Александр Бабенков может возглавить УГИБДД Новосибирской области. Эту информацию URA.RU сообщили источники в силовых структурах.
«Александра Бабенкова переведут на должность начальника Управления государственной инспекции Новосибирской области. Он уже уехал в Москву на согласование», — заявили в пресс-службе.
Полковнику полиции Александру Бабенкову 40 лет. Он уроженец Октябрьского района Челябинской области. В МВД служит с 2003 года. Руководил ГИБДД Троицка, Верхнего Уфалея, Магнитогорска. Заместителем начальника ГИБДД региона назначен в декабре 2019 года.
Должность начальника УГИБД ГУ МВД по Новосибирской области стала вакантной с 29 апреля 2021 года, после смерти действующего руководителя Андрея Маерчука. Местные СМИ писали, что Маерчук скончался от коронавируса.
Заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области Александр Бабенков может возглавить УГИБДД Новосибирской области. Эту информацию URA.RU сообщили источники в силовых структурах. «Александра Бабенкова переведут на должность начальника Управления государственной инспекции Новосибирской области. Он уже уехал в Москву на согласование», — заявили в пресс-службе. Полковнику полиции Александру Бабенкову 40 лет. Он уроженец Октябрьского района Челябинской области. В МВД служит с 2003 года. Руководил ГИБДД Троицка, Верхнего Уфалея, Магнитогорска. Заместителем начальника ГИБДД региона назначен в декабре 2019 года. Должность начальника УГИБД ГУ МВД по Новосибирской области стала вакантной с 29 апреля 2021 года, после смерти действующего руководителя Андрея Маерчука. Местные СМИ писали, что Маерчук скончался от коронавируса.