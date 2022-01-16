16 января 2022
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13 января 2022

Замначальника ГИБДД Челябинской области уезжает в Сибирь

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бабенков сменит место службы Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области Александр Бабенков может возглавить УГИБДД Новосибирской области. Эту информацию URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«Александра Бабенкова переведут на должность начальника Управления государственной инспекции Новосибирской области. Он уже уехал в Москву на согласование», — заявили в пресс-службе.

Полковнику полиции Александру Бабенкову 40 лет. Он уроженец Октябрьского района Челябинской области. В МВД служит с 2003 года. Руководил ГИБДД Троицка, Верхнего Уфалея, Магнитогорска. Заместителем начальника ГИБДД региона назначен в декабре 2019 года.

Должность начальника УГИБД ГУ МВД по Новосибирской области стала вакантной с 29 апреля 2021 года, после смерти действующего руководителя Андрея Маерчука. Местные СМИ писали, что Маерчук скончался от коронавируса.

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Заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области Александр Бабенков может возглавить УГИБДД Новосибирской области. Эту информацию URA.RU сообщили источники в силовых структурах. «Александра Бабенкова переведут на должность начальника Управления государственной инспекции Новосибирской области. Он уже уехал в Москву на согласование», — заявили в пресс-службе. Полковнику полиции Александру Бабенкову 40 лет. Он уроженец Октябрьского района Челябинской области. В МВД служит с 2003 года. Руководил ГИБДД Троицка, Верхнего Уфалея, Магнитогорска. Заместителем начальника ГИБДД региона назначен в декабре 2019 года. Должность начальника УГИБД ГУ МВД по Новосибирской области стала вакантной с 29 апреля 2021 года, после смерти действующего руководителя Андрея Маерчука. Местные СМИ писали, что Маерчук скончался от коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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