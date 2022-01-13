Глава «курганской Рублевки» проработала в должности один день

Ирина Корюкина освобождена от исполнения обязанностей главы Кетовского района в день назначения Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Замглавы Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») Ирина Корюкина добровольно сложила с себя полномочия и. о. главы района в день назначения. Информация об этом опубликована на сайте администрации муниципалитета.

«Освободить от временного исполнения обязанностей главы Кетовского района Корюкину Ирину Владимировну по собственному желанию с 15 января 2022 года. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания», — говорится в решении районной думы, опубликованном на сайте администрации района.

Как ранее сообщало URA.RU, Кетовская районная дума приняла отставку и. о. главы района Андрея Дружкова по собственному желанию. Он руководил муниципалитетом с июля 2021 года. Изначально дума назначила новым и. о. главы района Корюкину, которая должна была приступить к своим обязанностям 14 января.

Позже в правительстве Курганской области сообщили, что новым и. о. главы Кетовского района с 15 января назначен Олег Язовских, который до настоящего времени руководил Юргамышским районом. В решении Кетовской районной думы о его назначении и. о. главы Язовских уже указан первым заместителем главы района по строительству и ЖКХ.

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