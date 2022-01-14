Эпидемиолог предрек резкий подъем заболеваемости COVID. «Ожидается шестизначная цифра»

15 января 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

При «Омикроне» в день может быть зафиксировано до 100 тысяч новых случаев заражения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При штамме коронавируса «Омикрон» в России может произойти резкий подъем заболеваемости, до 100 тысяч человек в день, что потребует введения дополнительных ограничений. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов. «При „Омикроне“ возможно введение дополнительных ограничений из-за резкого роста заражений. Связано это с коротким инкубационным периодом штамма и высокой контагиозностью, то есть способностью вызывать заболевания. Если при „Дельте“ на пике в России была 41 000 заражений, то здесь ожидается, как минимум, шестизначная цифра, 100 тысяч, а, может быть, и больше», — рассказал Александр Выгоняйлов. В беседе с URA.RU молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев высказал опасение, что только в Москве может произойти высокий рост заболеваемости до 100 тысяч человек в день. «На следующей неделе или через неделю, я думаю, мы увидим шестизначные цифры зараженных, 100, 200, 300 тысяч в день. Было бы большой удачей, если бы, например, в Москве было меньше 100 000 в день», — подчеркнул он. При этом вирусолог высказал надежду, что, несмотря на резкий скачок заболеваемости, локдаун в стране вводить не придется. «Введение ограничений, на мой взгляд, зависит от реального количества людей, а в больницы будут попадать в основном те, у кого нет иммунитета к коронавирусу. По другим странам видно, что среди госпитализированных вакцинированные составляют небольшой процент. К тому же, у нас только что была вспышка „Дельты“, и я надеюсь, что все будет не так страшно, и ужасных локдаунов вводить не придется», — добавил Скулачев. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение по подготовке страны к новому штамму «Омикрон». В нем указана необходимость обеспечения больниц резервными койками, выстраивания работы колл-центров по приему обращений граждан и тестирования населения на наличие COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При штамме коронавируса «Омикрон» в России может произойти резкий подъем заболеваемости, до 100 тысяч человек в день, что потребует введения дополнительных ограничений. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов. «При „Омикроне“ возможно введение дополнительных ограничений из-за резкого роста заражений. Связано это с коротким инкубационным периодом штамма и высокой контагиозностью, то есть способностью вызывать заболевания. Если при „Дельте“ на пике в России была 41 000 заражений, то здесь ожидается, как минимум, шестизначная цифра, 100 тысяч, а, может быть, и больше», — рассказал Александр Выгоняйлов. В беседе с URA.RU молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев высказал опасение, что только в Москве может произойти высокий рост заболеваемости до 100 тысяч человек в день. «На следующей неделе или через неделю, я думаю, мы увидим шестизначные цифры зараженных, 100, 200, 300 тысяч в день. Было бы большой удачей, если бы, например, в Москве было меньше 100 000 в день», — подчеркнул он. При этом вирусолог высказал надежду, что, несмотря на резкий скачок заболеваемости, локдаун в стране вводить не придется. «Введение ограничений, на мой взгляд, зависит от реального количества людей, а в больницы будут попадать в основном те, у кого нет иммунитета к коронавирусу. По другим странам видно, что среди госпитализированных вакцинированные составляют небольшой процент. К тому же, у нас только что была вспышка „Дельты“, и я надеюсь, что все будет не так страшно, и ужасных локдаунов вводить не придется», — добавил Скулачев. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение по подготовке страны к новому штамму «Омикрон». В нем указана необходимость обеспечения больниц резервными койками, выстраивания работы колл-центров по приему обращений граждан и тестирования населения на наличие COVID-19.