13 января 2022

Тюменские власти пытаются найти сотни новых медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Больницам региона не хватает сотен специалистов, больше всего — врачей Фото:

Потребность в медицинском персонале (врачах, фельдшерах и медсестрах) в Тюменской области составляет более 700 человек, именно столько вакансий открыто в учреждениях региона, как государственных, так и частных. Данные на сайте приводит Департамент труда и занятости области.

«Вакансии медицинской сферы. Врачи: 369 вакантных мест. Фельдшеры: 98 вакансий. Медицинские сестры: 234 вакантных места», — такие данные на своем портале приводит департамент труда и занятости Тюменской области.

Среди врачей в больницы региона (как государственные, так и частные) требуются специалисты по УЗИ, педиатры, неврологи, урологи, ревматологи, кардиологи и прочие. Зарплаты — от 5 до 130 тысяч рублей.

Среди среднего медперсонала ищут фельдшеров на скорую помощь и заведующих ФАПами (от 16 до 84 тысяч рублей в месяц), а среди медсестер — анестезистов, постовых и тех, кто будет ухаживать за больными (от 8,5 до 45 тысяч рублей).

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Агентство попросило рассказать, как власти планируют закрывать вакансии и что могут предложить новым сотрудникам.

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Потребность в медицинском персонале (врачах, фельдшерах и медсестрах) в Тюменской области составляет более 700 человек, именно столько вакансий открыто в учреждениях региона, как государственных, так и частных. Данные на сайте приводит Департамент труда и занятости области. «Вакансии медицинской сферы. Врачи: 369 вакантных мест. Фельдшеры: 98 вакансий. Медицинские сестры: 234 вакантных места», — такие данные на своем портале приводит департамент труда и занятости Тюменской области. Среди врачей в больницы региона (как государственные, так и частные) требуются специалисты по УЗИ, педиатры, неврологи, урологи, ревматологи, кардиологи и прочие. Зарплаты — от 5 до 130 тысяч рублей. Среди среднего медперсонала ищут фельдшеров на скорую помощь и заведующих ФАПами (от 16 до 84 тысяч рублей в месяц), а среди медсестер — анестезистов, постовых и тех, кто будет ухаживать за больными (от 8,5 до 45 тысяч рублей). URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Агентство попросило рассказать, как власти планируют закрывать вакансии и что могут предложить новым сотрудникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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