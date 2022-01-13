Ученик школы весь урок просидел взаперти Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В школе Перми учитель физкультуры закрыл учащегося в кладовке. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказала Диана Габдуллина, супруга пермского бизнесмена Рашида Габдуллина. Она заявила, что речь идет о ее сыне, который учится в четвертом классе.

«Накануне новогодних праздников моего старшего сына педагог закрыл практически на весь урок физкультуры в подсобном помещении. Ребенок 40 минут сидел без света и воды, его не выпускали в туалет. Позже мы выяснили, что стояние в углу по 30-40 минут, в качестве наказания для детей, у этого физкультурного гения педагогики вполне себе норма», — написала Габдуллина. По ее словам, у сына «случился нервный срыв».

В беседе с корреспондентом URA.RU Рашид Габдуллин отказался уточнять, о какой именно школе идет речь, пояснив, что это «учебное заведение с хорошими показателями». Он сказал, что после произошедшего родители учащегося несколько раз встречались с руководством школы, чтобы найти решение конфликта.

«По временным процедурам они двигаются чуть быстрее, чем положено: объяснительная учителя, комиссия, официальный ответ директора. В этом отношении претензий к школе нет», — отметил Габдуллин. Бизнесмен выразил надежду, что конфликт будет улажен. В администрации Перми URA.RU затруднились оперативно прокомментировать данную информацию.

По словам родителей ученика, школьник 40 минут сидел запертым в темной подсобке Скрин страницы Дианы Габдуллиной в Instagram

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам