Депутат Госдумы объяснил отказ ЕР от введения COVID-сертификатов

14 января 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Закон о введении в стране COVID-сертификатов разрабатывался при «Дельте» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Правительстве РФ, по инициативе партии «Единая Россия», отложили рассмотрение законопроекта о COVID-сертификатах. Решение было принято из-за того, что проект потерял свою актуальность, так как разрабатывался для «Дельта»-штамма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Правительство РФ и «Единая Россия» приняли решение отложить второе чтение закон о введении COVID —сертификатов. Проект должны были запустить 1 февраля 2022 года. «Законопроект разрабатывался в начале и на пике четвертой волны COVID-19, когда был другой штамм, „Дельта“. Сейчас ситуация изменилась, у нас сейчас „Омикрон“. Но нет никаких сомнений, что если потребуются какие-то дополнительные быстрые решения, они будут своевременно приняты, чтобы защитить жизнь и здоровье наших людей», — подчеркнул Дмитрий Хубезов. Глава комитета добавил, что пока нет понимания, по какому сценарию будет развиваться распространение «Омикрона» в России. «Пока до конца не понятно, как будет развиваться ситуация в нашей стране. Опыт других стран показывает, что все неоднозначно, где-то все идет по одному сценарию, где-то по-другому. Везде „Омикрон“ разный», — объяснил Хубезов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Правительстве РФ, по инициативе партии «Единая Россия», отложили рассмотрение законопроекта о COVID-сертификатах. Решение было принято из-за того, что проект потерял свою актуальность, так как разрабатывался для «Дельта»-штамма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Правительство РФ и «Единая Россия» приняли решение отложить второе чтение закон о введении COVID —сертификатов. Проект должны были запустить 1 февраля 2022 года. «Законопроект разрабатывался в начале и на пике четвертой волны COVID-19, когда был другой штамм, „Дельта“. Сейчас ситуация изменилась, у нас сейчас „Омикрон“. Но нет никаких сомнений, что если потребуются какие-то дополнительные быстрые решения, они будут своевременно приняты, чтобы защитить жизнь и здоровье наших людей», — подчеркнул Дмитрий Хубезов. Глава комитета добавил, что пока нет понимания, по какому сценарию будет развиваться распространение «Омикрона» в России. «Пока до конца не понятно, как будет развиваться ситуация в нашей стране. Опыт других стран показывает, что все неоднозначно, где-то все идет по одному сценарию, где-то по-другому. Везде „Омикрон“ разный», — объяснил Хубезов.