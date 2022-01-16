16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Жители Пермского края пожаловались на поджоги авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, тушение пожара, полиция, поджог автомобиля, машина сгорела, поджог машины
Взламывали, в основном, отечественные авто Фото:

Жители Березников (Пермский край) пожаловались в соцсетях на мародеров, которые портят авто. Об этом местные жители пишут в группе «Черный список Березники» во «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Березников! В ночь с 11 на 12 января по городу прокатилась волна мародерства по отношению к автомобилям, припаркованным на улице. Неизвестные залезали в автомобили, ломали все внутри, поджигали сидения и обшивку автомобиля», — пишет автор поста. Как сообщается, злоумышленники портили, в основном, машины отечественного производства.

Автор поста призвал горожан сообщить ему, если их коснулась эта ситуация, или если они что-то знают об этом. В комментариях пользователи отмечают, что работали, скорее всего, подростки и делятся своим опытом, когда портили и грабили их машины.

Получить оперативный комментарий от УМВД по Пермскому краю не удалось. Туда направлен запрос.

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Жители Березников (Пермский край) пожаловались в соцсетях на мародеров, которые портят авто. Об этом местные жители пишут в группе «Черный список Березники» во «ВКонтакте». «Уважаемые жители Березников! В ночь с 11 на 12 января по городу прокатилась волна мародерства по отношению к автомобилям, припаркованным на улице. Неизвестные залезали в автомобили, ломали все внутри, поджигали сидения и обшивку автомобиля», — пишет автор поста. Как сообщается, злоумышленники портили, в основном, машины отечественного производства. Автор поста призвал горожан сообщить ему, если их коснулась эта ситуация, или если они что-то знают об этом. В комментариях пользователи отмечают, что работали, скорее всего, подростки и делятся своим опытом, когда портили и грабили их машины. Получить оперативный комментарий от УМВД по Пермскому краю не удалось. Туда направлен запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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