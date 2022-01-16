Жители Пермского края пожаловались на поджоги авто

Взламывали, в основном, отечественные авто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Березников (Пермский край) пожаловались в соцсетях на мародеров, которые портят авто. Об этом местные жители пишут в группе «Черный список Березники» во «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Березников! В ночь с 11 на 12 января по городу прокатилась волна мародерства по отношению к автомобилям, припаркованным на улице. Неизвестные залезали в автомобили, ломали все внутри, поджигали сидения и обшивку автомобиля», — пишет автор поста. Как сообщается, злоумышленники портили, в основном, машины отечественного производства.

Автор поста призвал горожан сообщить ему, если их коснулась эта ситуация, или если они что-то знают об этом. В комментариях пользователи отмечают, что работали, скорее всего, подростки и делятся своим опытом, когда портили и грабили их машины.

Получить оперативный комментарий от УМВД по Пермскому краю не удалось. Туда направлен запрос.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам