Сенатор США опубликовал новый проект санкций против властей РФ

14 января 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

США должны ввести санкции против Владимира Путина, если Россия «вторгнется на Украину», считает Марко Рубио Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенатор от республиканской партии США Марко Рубио предложил новый проект санкций против России. Об этом сообщается на официальном сайте политика. Законопроект предполагает введение санкций в отношении президента РФ Владимира Путин в том случае, если Россия «вторгнется» на территорию Украины. «Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения крайне болезненными для олигархов. Президент [США Джо] Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость», — цитирует Марко Рубио официальный сайт сенатора. Республиканец считает, что разведка должна каждые 20 дней отчитываться конгрессу о том, «нарушила ли Россия территориальную целостность Украины». Если это произойдет, то США должны в течение 20 дней ввести санкции против российского руководства: премьер-министра, главы Минобороны РФ и президента РФ. В частности, Вашингтон должен «заблокировать их собственность и визы». Эти меры также нужно распространить на бизнесменов, санкции против которых ввели в 2017 году, считает Рубио. Также сенатор предлагает запретить бизнесу сотрудничать с российскими компаниями в энергетическом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах экономики. Помимо этого, США должны ввести санкции в отношении SWIFT, если оно не прекратит предоставлять услуги банкам и предпринимателям из РФ. Если Конгресс примет закон, то ограничения будут введены и в отношении газопровода «Северный поток — 2». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что санкции в отношении Путина приведут к разрыву отношений между США и Россией. Представитель Кремля подчеркнул, что такие угрозы не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе переговоров по гарантиям безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сенатор от республиканской партии США Марко Рубио предложил новый проект санкций против России. Об этом сообщается на официальном сайте политика. Законопроект предполагает введение санкций в отношении президента РФ Владимира Путин в том случае, если Россия «вторгнется» на территорию Украины. «Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения крайне болезненными для олигархов. Президент [США Джо] Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость», — цитирует Марко Рубио официальный сайт сенатора. Республиканец считает, что разведка должна каждые 20 дней отчитываться конгрессу о том, «нарушила ли Россия территориальную целостность Украины». Если это произойдет, то США должны в течение 20 дней ввести санкции против российского руководства: премьер-министра, главы Минобороны РФ и президента РФ. В частности, Вашингтон должен «заблокировать их собственность и визы». Эти меры также нужно распространить на бизнесменов, санкции против которых ввели в 2017 году, считает Рубио. Также сенатор предлагает запретить бизнесу сотрудничать с российскими компаниями в энергетическом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах экономики. Помимо этого, США должны ввести санкции в отношении SWIFT, если оно не прекратит предоставлять услуги банкам и предпринимателям из РФ. Если Конгресс примет закон, то ограничения будут введены и в отношении газопровода «Северный поток — 2». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что санкции в отношении Путина приведут к разрыву отношений между США и Россией. Представитель Кремля подчеркнул, что такие угрозы не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе переговоров по гарантиям безопасности.