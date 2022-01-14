Госдеп: Россия и США готовы к новой встрече по Украине

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический Альянс (НАТО) готовы еще раз встретиться с российскими властями, чтобы обсудить ряд вопросов. Такое заявление распространил государственный департамент США.
«США и НАТО готовы провести новую встречу с РФ», — заявили в ведомстве. Информацию приводит ТАСС.
В начале января этого года в Женеве Россия провела с НАТО и США переговоры по безопасности, на которых также обсуждали Украину. Москва потребовала от альянса не расширяться на восток и не включать в свой состав Украину. Однако стороны не пришли к взаимному согласию. В НАТО отказались идти на компромисс по вопросу размещения войск на востоке. В свою очередь, в США пригрозили РФ санкциями в случае нападения на Киев.
Через несколько дней после переговоров стало известно о том, что страны НАТО в марте—апреле 2022 года проведут многонациональные учения Cold Response—2022. В мероприятии примут участие 28 из 30 стран НАТО — это более 40 тысяч человек.
Соединенные Штаты Америки и Североатлантический Альянс (НАТО) готовы еще раз встретиться с российскими властями, чтобы обсудить ряд вопросов. Такое заявление распространил государственный департамент США. «США и НАТО готовы провести новую встречу с РФ», — заявили в ведомстве. Информацию приводит ТАСС. В начале января этого года в Женеве Россия провела с НАТО и США переговоры по безопасности, на которых также обсуждали Украину. Москва потребовала от альянса не расширяться на восток и не включать в свой состав Украину. Однако стороны не пришли к взаимному согласию. В НАТО отказались идти на компромисс по вопросу размещения войск на востоке. В свою очередь, в США пригрозили РФ санкциями в случае нападения на Киев. Через несколько дней после переговоров стало известно о том, что страны НАТО в марте—апреле 2022 года проведут многонациональные учения Cold Response—2022. В мероприятии примут участие 28 из 30 стран НАТО — это более 40 тысяч человек.