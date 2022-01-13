После угроз России на переговорах 28 стран НАТО проведут учения

14 января 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

В учениях примут участие более 40 тысяч человек Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Учения в Норвегии решили провести 28 стран-участников НАТО. В мероприятии будут участвовать более 40 тысяч человек. Такое решение было принято сразу же после переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности. Эта информация размещена на официальном сайте Министерства обороны РФ. «Оперативное командование вооруженных сил Норвегии уведомило командование Северного флота о проведении многонационального учения Cold Response-2022. В учении примут участие части и подразделения национальных вооруженных сил Норвегии, около 28 государств-членов НАТО и стран-партнеров блока общей численностью около 40 тысяч человек», — отмечает пресс-служба ведомства. Переговоры РФ и НАТО прошли 10 января в Женеве. Военно-политический союз не пошел на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России. На заседании прямо было сказано, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к тяжелым последствиям для европейской безопасности, отметил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Кроме того, в ходе мероприятия не было достигнуто согласия по принципиальным вопросам в ходе переговоров в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Замглавы МИД России Сергей Рябков позже заявил об отсутствии оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям о безопасности, передает RT. Россия не уверена в том, что НАТО готова проявить «гибкость» в решении вопросов по гарантиям безопасности, пишет «Национальная служба безопасности». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Учения в Норвегии решили провести 28 стран-участников НАТО. В мероприятии будут участвовать более 40 тысяч человек. Такое решение было принято сразу же после переговоров России и НАТО о гарантиях безопасности. Эта информация размещена на официальном сайте Министерства обороны РФ. «Оперативное командование вооруженных сил Норвегии уведомило командование Северного флота о проведении многонационального учения Cold Response-2022. В учении примут участие части и подразделения национальных вооруженных сил Норвегии, около 28 государств-членов НАТО и стран-партнеров блока общей численностью около 40 тысяч человек», — отмечает пресс-служба ведомства. Переговоры РФ и НАТО прошли 10 января в Женеве. Военно-политический союз не пошел на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России. На заседании прямо было сказано, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к тяжелым последствиям для европейской безопасности, отметил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Кроме того, в ходе мероприятия не было достигнуто согласия по принципиальным вопросам в ходе переговоров в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Замглавы МИД России Сергей Рябков позже заявил об отсутствии оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям о безопасности, передает RT. Россия не уверена в том, что НАТО готова проявить «гибкость» в решении вопросов по гарантиям безопасности, пишет «Национальная служба безопасности».