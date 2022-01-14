NYT: США должны пойти на сделку с Россией, чтобы избежать войны. «Перестаньте лгать себе»

15 января 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

Россия уже обладает правом вето на военные союзы, которые заключает Украина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Несмотря на желание США получить влияние на международные политические процессы, американским властям нужно остановиться и прийти к компромиссу с Россией. Это нужно для того, чтобы не развязывать масштабной войны. Об этом пишет газета New York Times. «Высшими приоритетами Америки должно быть предотвращение масштабной войны и обеспечение того, чтобы Украина не входила в НАТО. На практике Россия уже обладает правом вето на военные союзы, которые заключает Украина. Эта сделка намного лучше, чем полномасштабное российское вторжение, которое превратит страны одно большое в поле битвы», — говорится в материале. Но такого рода компромисс неудобен властям США. Им сложно признать влияние России на геополитические процессы. «США должны перестать лгать самим себе. Чем быстрее администрация Байдена признает, что она тоже хочет получить влияние, тем больше гарантий, что из-за влияния России не разрушится Украина, а в Европе не будет войны», — делает вывод издание. Ранее издание отмечало, что в НАТО хотят избежать враждебности со стороны РФ. Одним из рычагов давления Москвы может стать приостановка экспорта газа в Европу. Кроме того, Украина навряд ли сможет выполнить все критерии для вступления в НАТО, в числе которых — одобрение со стороны всех 30 членов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несмотря на желание США получить влияние на международные политические процессы, американским властям нужно остановиться и прийти к компромиссу с Россией. Это нужно для того, чтобы не развязывать масштабной войны. Об этом пишет газета New York Times. «Высшими приоритетами Америки должно быть предотвращение масштабной войны и обеспечение того, чтобы Украина не входила в НАТО. На практике Россия уже обладает правом вето на военные союзы, которые заключает Украина. Эта сделка намного лучше, чем полномасштабное российское вторжение, которое превратит страны одно большое в поле битвы», — говорится в материале. Но такого рода компромисс неудобен властям США. Им сложно признать влияние России на геополитические процессы. «США должны перестать лгать самим себе. Чем быстрее администрация Байдена признает, что она тоже хочет получить влияние, тем больше гарантий, что из-за влияния России не разрушится Украина, а в Европе не будет войны», — делает вывод издание. Ранее издание отмечало, что в НАТО хотят избежать враждебности со стороны РФ. Одним из рычагов давления Москвы может стать приостановка экспорта газа в Европу. Кроме того, Украина навряд ли сможет выполнить все критерии для вступления в НАТО, в числе которых — одобрение со стороны всех 30 членов.