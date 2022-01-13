NYT: НАТО пойдет на компромисс с Россией по Украине

14 января 2022 в 08:03 Размер текста - 17 +

Россия не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО Фото: Василий Заболотных © URA.RU В НАТО пойдут навстречу России и не позволят Украине вступить в ближайшее время в альянс. Об этом сообщила газета New York Times. РФ во время переговоров с НАТО в качестве требований выдвигала невступление Украины в НАТО. «Хотя администрация Байдена настаивает на том, что она не позволит Москве посягать на стремление Украины вступить в НАТО. Вашингтон не имеет краткосрочных планов помочь бывшей советской республике попасть в альянс», — пишет New York Times. В НАТО хотят избежать враждебности со стороны РФ. Москва может приостановить экспорт газа в Европу. Украина навряд ли сможет выполнить все критерии для вступления в альянс, в числе которых одобрение со стороны всех 30 членов. Россия провела с НАТО переговоры, в ходе которых обсудили Украину и европейскую безопасность. Москва выдвинула требование, чтобы альянс не включал в свой состав Украину и исключил расширение на восток. Ухудшение ситуации может привести к непредсказуемым последствиям для европейской безопасности, сказал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Переговоры с НАТО и США прошли неудачно, стороны не достигли согласия по принципиальным вопросам, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам генсека НАТО НАТО Йенс Столтенберга, альянс не хочет идти на компромисс по требованию не расширяться на восток. У Росси нет права решать, может ли Киев присоединиться к организации, цитирует Столтенберга Life .Решения по Украине не будут принимать без ее участия, сказала первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В НАТО пойдут навстречу России и не позволят Украине вступить в ближайшее время в альянс. Об этом сообщила газета New York Times. РФ во время переговоров с НАТО в качестве требований выдвигала невступление Украины в НАТО. «Хотя администрация Байдена настаивает на том, что она не позволит Москве посягать на стремление Украины вступить в НАТО. Вашингтон не имеет краткосрочных планов помочь бывшей советской республике попасть в альянс», — пишет New York Times. В НАТО хотят избежать враждебности со стороны РФ. Москва может приостановить экспорт газа в Европу. Украина навряд ли сможет выполнить все критерии для вступления в альянс, в числе которых одобрение со стороны всех 30 членов. Россия провела с НАТО переговоры, в ходе которых обсудили Украину и европейскую безопасность. Москва выдвинула требование, чтобы альянс не включал в свой состав Украину и исключил расширение на восток. Ухудшение ситуации может привести к непредсказуемым последствиям для европейской безопасности, сказал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Переговоры с НАТО и США прошли неудачно, стороны не достигли согласия по принципиальным вопросам, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам генсека НАТО НАТО Йенс Столтенберга, альянс не хочет идти на компромисс по требованию не расширяться на восток. У Росси нет права решать, может ли Киев присоединиться к организации, цитирует Столтенберга Life.Решения по Украине не будут принимать без ее участия, сказала первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, пишет RT.