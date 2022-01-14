Россиянам раскрыли схему получения новых выплат ПФР с 2022 года

15 января 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Граждане должны обратиться за новыми выплатами в Пенсионный фонд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автоматически в России будут назначаться только те выплаты, которые граждане получали ранее. Для получения новых государственных платежей придется обращаться в Пенсионный фонд. Об этом заявили в отделении ПФР по Владимирской области. «Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда не нужно. Если же выплата еще не назначена, и право на их получение возникло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские службы Пенсионного фонда», — говорится на официальном сайте организации. Также отмечается, что следить за статусом заявления можно с помощью Единого контакт-центра. Номер: 8-800-6-000-000. В россии есть пять категорий граждан, которые получают государственные выплаты. Среди них — неработающие, которые имеют детей, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, реабилитированные россияне, инвалиды, военные и члены их семей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Автоматически в России будут назначаться только те выплаты, которые граждане получали ранее. Для получения новых государственных платежей придется обращаться в Пенсионный фонд. Об этом заявили в отделении ПФР по Владимирской области. «Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда не нужно. Если же выплата еще не назначена, и право на их получение возникло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские службы Пенсионного фонда», — говорится на официальном сайте организации. Также отмечается, что следить за статусом заявления можно с помощью Единого контакт-центра. Номер: 8-800-6-000-000. В россии есть пять категорий граждан, которые получают государственные выплаты. Среди них — неработающие, которые имеют детей, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, реабилитированные россияне, инвалиды, военные и члены их семей.